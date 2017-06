Las ventajas de dejar de fumar y tres historias que no querrás vivir

Elsa Carolina acumuló 38 años como fumadora; en los picos más altos de la adicción llegó a consumir hasta una cajetilla de cigarros al día, pero lo consiguió: lleva 4 años sin probar tabaco.

"Se siente una desesperación tremenda. A veces babeaba, pero lo logré. ¡Logré dejar de fumar!", cuenta la mujer de 67 años que fue atendida en la Clínica para Dejar de Fumar de la Clínica de Medicina Familiar Gustavo A. Madero, del ISSSTE.



Decidió dejar el cigarro cuando fue diagnosticada con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).



Como cuidadora de su madre y hermana enfermas de Alzheimer, la primera debido a la edad y la segunda como consecuencia de la depresión, la mujer fumaba hasta 20 cigarros en las noches de crisis y desvelo.



"En las noches me pasaba velando a mi mamá, porque a veces le daban convulsiones, me iba a la cocina a fumar y regresaba a ver a las enfermas", cuenta.



En esa época también le tocó cuidar a su hermano mayor, quien se enfermó de cáncer de pulmón debido al consumo de cigarro. Tenía a su cuidado a tres enfermos.



Después de que le diagnosticaron EPOC, Elsa tuvo que acostumbrarse a cargar siempre su tanque de oxígeno, para entonces ya usaba dentadura postiza, pues el tabaquismo la dejó sin dientes.



También ha tenido que abandonar dos de sus actividades favoritas: cantar y bailar, porque se sofoca y tiene osteoporosis.



Para dejar su adicción tomó medidas extremas como encerrarse en su casa algunos meses para no caer en la tentación.



La lectura y el tejido fueron las actividades en las que se concentró para apaciguar la desesperación que le producía no fumar.



"Lo más difícil fue no ver a las personas. Necesitaba estar lejos de quienes fuman porque de ver se antoja el cigarro", recuerda.



Dejar esta adicción ha significado para ella una nueva oportunidad y esperanza de vida.



"Quiero vivir lo que más pueda. He tenido quien me apoye para hacer cosas que no había hecho, como andar en moto e irme al Estadio Azteca toda la temporada de liguilla.



"Estoy viviendo locuras positivas; obviamente, me tengo que apurar a vivir, porque la vida ya es más corta para mí. Me cayó una herencia y quiero ir a Nueva York", comenta.



Las primeras recompensas que recibió tras abandonar el tabaco, cuenta, fueron saborear la comida y percibir el olor de los perfumes.



Cuando las personas dejan de fumar, las papilas gustativas y olfatorias se desinflaman y funcionan de manera normal, explica Guadalupe Ponciano, titular del Programa de Investigación y Control del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM.



Sin embargo, los beneficios físicos al dejar de fumar van más allá y se experimentan desde las primeras 12 horas, pues en ese lapso las concentraciones de oxígeno vuelven a la normalidad.



"En el fumador se produce una hipoxia, es decir, una baja de la concentración normal de oxígeno, y esto es muy grave porque esto evidentemente daña a muchos órganos, como el cerebro, el cual requiere una cantidad muy importante de oxígeno para funcionar; el corazón es otro órgano afectado.



"Los órganos tienen que hacer un mayor esfuerzo para funcionar", advierte.



Asegura que 48 horas después de dejar el cigarro, el fumador ya no se cansa tanto al realizar esfuerzo físico, como subir las escaleras, porque sus bronquios empiezan a desinflamarse y el moco atrapado en éstos empieza a fluir.



Después de una semana sus niveles de energía aumentan y se sienten más motivados de hacer sus actividades, dice. Además, mejora la circulación sanguínea y se normaliza la presión arterial.



Entre los seis y ocho meses después su función pulmonar se restablece y a cinco años se reduce a la mitad el riesgo de la aparición de diferentes tipos de cánceres.



"Independientemente del número de años que lleven fumando o si, desafortunadamente ya se tiene un problema asociado con el tabaco, dejar de fumar siempre tendrá beneficios.



Las personas que dejan de fumar agregan alrededor de 10 años a su esperanza de vida.



"He atendido pacientes que tienen un enfisema terrible y al dejar de fumar están mucho mejor porque el número de ataques que les dan al año es mucho menor, responden mejor a los medicamentos y les dan menos infecciones", detalla.



La experta aclaró que no sólo hay beneficios físicos, sino también psicológicos.



"En la persona fumadora que ha tenido muchos intentos de dejar de fumar y de pronto ve que sí puede, aumenta su autoestima", menciona.





'Es uno loco al querer fumar'



Cada que quiere fumar un cigarro, Cristina del Carmen bebe agua durante los siete segundos que dura el antojo.



Eduardo Javier recurre a respiraciones profundas y a las caminatas para mantenerse en abstinencia.



Los dos dejaron el cigarro hace un mes y reciben apoyo farmacológico y psicológico en las clínica antitabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.



Eduardo Javier, de 65 años, estuvo al borde de la muerte a causa de una trombosis. Dejó de fumar el mes pasado y se siente empoderado.



"Nos encariñamos mucho con el cigarro, yo decía: 'No voy a fumar' y trataba de dejarlo pero no lo hacía. Ahora que lo dejé siento una emoción de que yo puedo, de sentirme nuevamente seguro de mí, de que puedo salir adelante", señaló.



Apenas ahora, el hombre que empezó a fumar a los 16 años y que en la etapa más grave de su adicción llegó a consumir una cajetilla al día, nota los beneficios en su bolsillo.



"Gastaba 50 pesos por cajetilla y me fumaba hasta ocho cajetillas al mes, son 400 pesos.



Hasta que recibió ayuda profesional cayó en cuenta que al fumar él "obligaba" a su esposa e hijos a fumar "igual que uno".



"Ahora que nos han explicado todos los problemas que genera el cigarro, pienso: 'De veras es uno loco al querer fumar", contó.



A Cristina del Carmen, de 61 años, y quien fumaba desde los 16 años hasta una cajetilla al día, cada intento fallido le producía depresión.



"Me deprimía mucho por no poder dejarlo. Ahora me siento feliz", precisó la mujer que no fuma desde hace un mes.





'Estoy cumpliendo mi meta'



La mañana que sufrió un infarto, Constantino Varela Ibáñez ya había fumado seis cigarrillos.



El shock que le provocó escuchar al médico que estaba cerca de la muerte si no se atendía rápido lo convenció y ahora lleva ocho meses sin consumir tabaco.



"Mi meta era dejar de fumar y sí, la estoy cumpliendo", afirma orgulloso el hombre de 61 años que es atendido en el IMSS.



Durante 41 años fumó más de una cajetilla al día.



"Comenzaba a fumar a las seis de la mañana cuando salía rumbo al trabajo (...) a veces aunque no lo fumara, la cosa era prenderlo y tener algo en la mano, era un hábito", sostiene.



Sus hijos muchas veces le insistieron que dejara de fumar y se quejaron del olor a cigarro que siempre tenía impregnado en su ropa, pero esto no le preocupaba.



Fue hasta después del infarto que buscó ayuda en la Clínica del Tabaquismo de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI del IMSS.



Rechazó la terapia farmacológica y apostó a su voluntad.



"He asistido a fiestas con mis familiares y los veo que están fumando, pero les digo: 'Ya se acabó para mí".



Su condición física mejoró y ahora puede caminar o trotar más de seis kilómetros diarios.



Tras egresar de la Clínica, luego de cuatro meses de terapia, Constantino recibe cada bimestre una llamada telefónica para detectar si ha tenido una recaída, lo que definitivamente no está en sus planes.