Los gadgets para no sufrir de calor

No padezcas los días de sol, calor y humedad. Estos gadgets te ayudarán a sobrellevarlos.





A prueba de UVs



La pulsera SunFriend funciona para monitorear los niveles de radiación solar a los que se está expuesto y se puede configurar para seleccionar el máximo de Sol al que se puede estar para que pasado ese límite, el usuario se cubra o se ponga bloqueador. Es a prueba de agua y hay en diferentes colores.



Dls. 25 en sunfriend.com







Te faltó una zona



Sunscreenr es una mirilla especial que permite observar a detalle las partes del cuerpo en las que no fue colocado protector solar o no hay suficiente para protegerse. Su tamaño lo hace perfectamente portátil y se carga con USB.



Dls. 130 en sunscreenr.com para preorden.







Hogar fresco



El ventilador AM06 Dyson no tienen aspas, lo que lo hace seguros para niños y mascotas; además, emite sólo un 25 por ciento del ruido que produce un ventilador común. Mide poco más de 25 cm y pesa menos de 2 kilos. Puede configurarse para apagarse en 15 minutos o hasta 9 horas.



Dls. 250 en dyson.com







Bien fría en la oficina



¿No te gustaría tener un refresco frío en la comodidad de tu escritorio? El USB Can Cooler de Brando mantiene tus bebidas frías, pero también funciona para mantenerlas calientes, sólo hay que conectarlo al puerto USB de tu computadora por un largo tiempo.



Dls. 45 en brando.com







Durante el viaje



Este ventilador Xiaomi es perfecto para llevar a todos lados, puedes ponerlo a funcionar con una batería portátil si es USB, o conectarlo a tu teléfono si compras el modelo con la entrada adecuada.



Pesos 130 en Mercadolibre.com







Duerme tranquilo



El Bed Fan de Brookstone emite frescura en tu cama en un área aproximada de 30 metros cuadrados, lo que permite al aire desplazarse por entre las sábanas. Incluye un control inalámbrico para prenderlo y apagarlo.



Dls. 100 en brookstone.com