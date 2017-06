Felicita Obispo a periodistas

El obispo de la Diocesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, felicitó a quienes tiene la labor de informar, con motivo del Día de la Libertad de Expresión.



Además de la felicitación, Enrique Díaz, se solidarizó con los medios de comunicación por las pérdidas humanas que ha habido en últimos meses, como consecuencia de la violencia y el crimen organizado.

“Todos los obispos enviamos un mesaje a periodístas y comunicadores, sabemos que no la estamos pasando bien, que se sienten acosados, que ha habido muertos, desaparecidos y que esta siempre la tentación de vender nuestra noticia o de callar, el señor nos dice que no callemos, (...) hacemos oración por los comunicadores caídos, desaparecidos y silenciados, nos hacemos solidarios con ustedes”, explicó.

El obispo, invitó a los comunicadores a no solo buscar siempre defender la verdad, sino también a construir soluciones con su trabajo.

“Comunicadores busquemos dar ese mensaje de esperanza, no con un falso optimismo, no engañando a la gente, pero sí viendo no solo las cosas negativas como guerra, pleitos y dificultades, hay que proponer soluciones y buscar el camino, construir vedad y esperanza, (...) el Papa Francisco, manda un mesaje a todos los medios de comunicación, nos insiste mucho en que seamos comunicadores de esperanza que busquen reconciliación”, expresó el Obispo de Irapuato.