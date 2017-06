A cerca de “Confesiones de una máscara”

Leer “Confesiones de una máscara” de Yukio Mishima es algo que se sale de lo normal en la rutinaria vida del asiduo y común lector. En el primer capítulo, el joven narrador, Koo-chan, manifiesta que durante mucho tiempo insistió en que había presenciado la escena de su nacimiento. El suceso, de por sí inverosímil, mueve a pensar que la imaginación del autor se va encontrar presente en todas las páginas del libro. El detalle llega a fijarse más sólidamente cuando también aparece el párrafo siguiente: “Hasta la idea de mi propia muerte me hacía estremecer con un placer desconocido. Tenía la sensación de poseerlo todo”.

En un mundo ilusorio amoroso, social e, incluso, guerrero, el sentimiento de Mishima, a través del narrador, deambula desde lo estoico hasta lo puramente convencional, sin fijar posiciones definidas como lo haría el común de los mortales. Y mientras asume su escaso poder para amar, saldrá a flote su fascinación por la belleza entremezclada con la sangre, la violencia y la muerte. El narrador anota: “Ésa ha sido, desde entonces, la actitud con la que me he enfrentado a la vida: querer escapar de todo lo esperado con excesivas ansias, de todo lo que previamente había adornado en exageración con mis fantasías “.

Sin embargo, no hay duda de que Mishima, fallecido ya, se movía a través de su narrador de una manera singular y directa: “Aquella noche, cuando me acomodé en la casa de las afueras, por primera vez me puse a pensar seriamente en la idea de suicidarme. Pero mientras le daba vueltas, el pensamiento me suscitaba pereza y finalmente llegué a la conclusión de que sería algo ridículo. Sentía una antipatía natural por la aceptación de la derrota. Además, habiendo esos días a mí alrededor tal abundancia de muertes –como una rica cosecha de otoño-, y de defunciones en tan variadas circunstancias- en bombardeos, en el lugar de trabajo, en el campo de batalla, por atropello de vehículos, por enfermedad-, no existía razón para pensar que mi nombre apareciera inscrito ya en alguna de esas listas. En resumen, pensaba yo, una condenado a muerta no se suicida”.

Me confieso como una persona inocente que sólo parece conocer la “o” por lo redondo. Por tanto, afirmo que no distingo entre la literatura contemporánea qué prevalecerá en el tiempo y la que no. Pero partiendo de esa situación aceptada, entiendo que los escritos de Mishima, aún pareciéndonos cosas burdas dentro de lo cotidiano y lo grotesco, alcanzarán a identificarse como verdaderas joyas de un pensamiento dulce e inobjetable.

