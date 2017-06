Domingo o el yugo del ocio

No es que odie los domingos, pero si algo tengo en contra de ellos, es ese ambiente de ocio, somnolencia y aburrimiento que los impregna. Como toda persona normal y cuerda, soy de los que desde el lunes está esperando ansioso el fin de semana. Los días de descanso son muy necesarios por el mero hecho de romper con la rutina laboral que ya de por sí se hace eterna de lunes a viernes. Me encantan los sábados porque me levanto sin la necesidad del despertador y porque es un día que te invita a realizar varias actividades como ir al cine, ver a los amigos, hacer un pequeño paseo o simplemente ver un partido de futbol por la tarde. El sábado es un día activo, al contrario del domingo. El domingo invita solamente a la inactividad. Es el día del descanso y por siglos ha sido un día de reposo. De un odioso reposo. En el domingo todo parece estar muerto, la actividad es casi nula, la televisión parece más aburrida que nunca y lo único que se me ocurre hacer es tirarme en la cama a esperar el fin del día. Las calles están solas y casi no hay movimiento. De repente pienso: “¿por qué no aprovecho el tiempo y hago algo productivo? Algo como escribir un artículo para Desde El Bernalejo” “Imposible- me digo- es domingo y es necesario descansar”. Inconscientemente me pongo bajo el yugo del ocio dominical y desperdicio valiosas horas que pudiera aprovechar. Se me hace insoportable este ambiente estático de los domingos pero a la vez no me atrevo a romperlo.

Según la tradición judeocristiana este estado de flojera impuesta se originó desde el Génesis. El Sabbat, el séptimo día de la creación según la religión judía, es el antecedente de nuestro domingo cristiano y romano. Honrar el Sabbat se convirtió en un asunto muy serio entre los judíos, en uno de sus principales mandamientos. En el Sabbat el descanso es obligatorio porque Dios descansó el séptimo día y es un día dedicado totalmente a Él. No es

algo baladí. En el cristianismo se tomó la misma idea de un día dedicado a Dios y de descanso. Pero para diferenciarse de los judíos se tomó el día siguiente al Sabbat: el domingo, el día del Señor (dies Dominicus). El descanso es una forma de romper con la rutina profana del resto de los días. En nuestros tiempos laicos donde muchos hemos sustituido el día del Señor por el domingo de fútbol y NFL, esa carga cultural del ocio sagrado aún no se ha podido romper.

Supongo, más allá del significado sagrado que se le dio al Sabbat y al domingo, que los orígenes de los días de descanso surgieron como una respuesta natural para escapar de la dura rutina diaria. Pero al volverse el ocio un asunto sagrado y obligatorio se convierte en un nuevo yugo. Para mí es muy significativa ese episodio del Nuevo Testamento donde los discípulos de Jesús se ponen a recoger grano en el Sabbat porque estaban hambrientos. Al verlos “trabajando”, ciertos judíos se acercan a reprenderlos y a recordarles que estaban cometiendo un pecado. A lo cual Jesús les replica que deberían saber que “El sábado [domingo para nosotros] está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado.” (Marcos 2:27). Con esto se indicaba que el Sabbat era un día para darle al hombre libertad de descansar pero no para obligarlo a hacerlo. Ninguna libertad impuesta es libertad.