Don Enrique Díaz Díaz

Abro un paréntesis en mis escritos sobre las calles de Irapuato, concretamente sobre la calle de ‘allende’, que apareció el domingo anterior en las páginas de este diario amigo. Y lo hago para, a través de estas líneas, saludar y ponerme a las órdenes del nuevo Obispo de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz. Estuve en la Misa de toma de posesión de la Diócesis en el Estadio Sergio León Chávez y me impresionaron muchas cosas, a saber: uno, el orden y respeto a la ceremonia, de más de 10,000 personas que asistimos a ella; dos, la asistencia-presencia de alrededor de 50 obispos, precedidos por el Delegado de la Santa Sede en México, Sr, Franco Coppola; enseguida, el Arzobispo de Morelia, Sr. Suarez Inda, muy estimado por un servidor. Otros muchos más Obispos, entre ellos, que recuerde: Guadalupe Torres Campos, de Ciudad Juárez; Rafael León, de Ciudad Guzmán, amigo muy estimado mío; José Luis Gallardo de Veracruz, nacido en nuestra ciudad y perteneciente a una familia muy respetada, querida y reconocida, la de los Gallardo; y otros muchos más. Al final de ellos, con gran gusto de todos los asistentes, participó el Señor Obispo Emérito de Irapuato, Señor José de Jesús Martínez Zepeda, estimadísimo por todo lo que ha realizado en Irapuato, como primer Obispo y lo que continuará realizando ‘ad multos annos’, amigo y muy estimado por un servidor…; tres, la presencia de las imágenes -precediendo la ceremonia-, del Señor de La Misericordia del Templo ‘del Hospitalito y de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de Irapuato. Sobre la escultura del Señor de la Misericordia, en otro espacio de escritura platicaré sobre su origen; igualmente, sobre la historia de Nuestra Señora de la Soledad, su vida y la de su escultura; Cuatro, la gran cantidad de personas que vinieron a acompañar al señor Obispo Díaz Díaz, en la Concelebración Eucarística, como de San Cristóbal las Casas y de Michoacán; todo ellos, vistiendo trajes regionales, bailando, cantando, felices de contar con un nuevo Obispo que, como lo ha mencionada el Papa Francisco, lo primero, y fundamental, que sea ‘un hombre de oración, siempre’ y, segundo, ‘que huela a pastor y oveja’; cinco, la presencia de grupos de música como, uno que vino de Michoacán tocando y cantando ‘pirecuas’ y otro de san Cristóbal Las Casas, todos felices, gozando de ese privilegio de estar acompañando al nuevo pastor de la Iglesia Universal; seis, una gran orquesta, la municipal; un gran coro formado por laicos (el Arq. Omar Hernández entre otros más) y religiosos, mujeres y hombres; muchas religiosas de varias congregaciones: de la ‘Familia de Corde Jesu’; creo que de la ‘Academia Atenas’, del ‘Motolinía’, ‘Misioneras de Guadalupe’, ‘Religiosas Conventuales Clarisas’; y decenas de religiosas más de otra congregaciones que manifestaron siempre su respeto y alegría por ese acontecimiento; siete, la compañía de personas como la de la señora Silvia Escobedo de Guerrero y muchos voluntarios que se desvivían por atender a todos llevando agua, repartiendo abanicos, pañoletas, etc. No los vi pero pudieron estar presentes otros amigos muy estimados como la Señora Lucha Buhaidar de Nassar; Jorge Alfaro Esttamatio, con su esposa Mayo Barba de Alfaro; ocho, lo dejo al final: el espíritu de oración; la energía y buena disposición, el lema, ‘estoy contigo’, el espíritu de pobreza que manifiesta; la alegría, cantando y bailando con la feligresía, y tantas otras cosas buenas que, hasta donde pude apreciar, están contenidas en el espíritu de Monseñor Enrique Díaz Díaz.

Actualmente termino el libro con la vida del señor Cura Martín Lawers, quien murió como mártir de la Iglesia, el domingo 19 de febrero de 1933, en Misa de seis de la mañana en la Parroquia de la Soledad, ahora catedral de la Limpia Concepción de María. Cuando tenga tiempo el señor Obispo, Don Enrique Díaz Díaz –quizás dos meses o más-, espero que, por algún medio se comunique con un servidor para presentarle el libro y determine si procede, o no, el proceso ante la santa Sede de, primero, ‘Siervo de Dios’, enseguida ‘Beato’ y, finalmente ‘Santo’. Esperemos lo que Dios Nuestro señor señale.