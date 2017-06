Huizache y la escritura del otro lado

Fin de semana en el centro de Pasadena, California, bajo el sol que aplana el concreto de las banquetas se alzan algunas sombrillas para que el público pueda sentarse a escuchar a tres generaciones de latinos hablar sobre su trabajo literario; Jesús Salvador Treviño, Abel Salas y Alana de Hinojosa. Los une también Huizache, una recopilación editada cada otoño, desde 2011, con textos escritos en inglés por autores de lo Latino (así lo escriben en inglés), por CentroVictoria, con el apoyo de la Universidad de Houston, en Texas. Su sitio de internet puede visitarse en: www.huizachemag.org

Sus textos están salpicados de palabras en español, coloquialismos, remanentes de una lengua dúctil que sabe adaptarse a los terrenos más áridos. De Hinojosa, la más joven del grupo, lee un texto escrito completamente en español tomado de las cartas de su abuela, sin embargo, es notorio que ésta ya no es su lengua materna porque, como es lógico y pasa en todas las migraciones, el idioma de su generación es el inglés. Sin embargo, al leer los poemas y los relatos del Huizache más reciente, el de 2016, me sorprende descubrir todavía un halo de nostalgia por los tiempos idos, y un eco del español que aún palpita con cierto orgullo. No me sorprende, en cambio, encontrar en la lista de trabajos dos poemas en inglés de Cristina Rivera Garza alrededor de Conchita Urquiza (sí, la inspiradora de Cesárea Tinajero), y celebro su esfuerzo por pulsar la otra lengua.

En buenas 230 páginas (que dan más aire de antología que de revista) Huizache reúne generaciones y geografías, hijos y nietos de los diferentes exilios latinoamericanos; poesía muy narrativa (en ocasiones demasiado); y crítica social, a veces panfletaria, otras exquisita como en el relato Arrullo de Jesús Treviño. Una crítica que a mi modo de ver, emerge cada vez menos de los márgenes, pues es palpable que lo latino se sabe cada vez más en el centro de esa gigantesca amalgama étnica que es, a despecho de Trump y algunos de sus secuaces, la cultura norteamericana.

Y aquí vuelvo al nombre de la publicación; dice en un epígrafe al calce del título: A huizache is a wild acacia tree native to Mexico whose reach is South and East Texas, where it irritates landowning farmers. No matter what they do to be rid of it, the resilient, beautiful tree grows and flourishes.

Empléese lo anterior como símil a todo lo aquí expuesto.