Elías Villegas gobierna desde hace 18 años

Se los dije en voz alta y al oído. El empresario Elías Villegas Torres no dejó el bastón de mando de la cofradía de ultraderecha, El Yunque, que ha quitado y puesto diputados, senadores, alcaldes y gobernadores en Guanajuato por lo menos los últimos 18 años.



Queda la duda si Vicente Fox se la debe también a Elías, bautizado por los yunquistas de antaño como “San Pedro”.



Lo que nadie discute es que Ramón Martín Huerta (D.E.P.) sustituyó a Chente por voluntad de “San Pedro”.



Los sucesores de Ramón hasta Diego Sinhue quien empezó campaña hace dos años por la Gubernatura, reconocen a “San Pedro” como el gran elector. Elías habla sin recato de conversaciones divinas que lo inspiran a nombrar candidatos del PAN.



Cuando los blanquiazules y el mismo “San Pedro” dudaban en elegir como candidato a Juan Manuel Oliva, se arrodilló y oró hasta que sintió el soplo divino.



“Yo lo veía morenito, feíto y me lo imaginaba en espectaculares, pero después de pedir a Dios que me ayudara a decidir si Oliva era el mejor candidato, me iluminó”, platicaba orgulloso Elías Villegas. Imposible olvidar los ojos de “San Pedro” mirando al cielo y su voz pausada para no dejar duda de su poder.



La escena se remonta al 2005 y algo similar hace seis años y sin duda se repitió al momento de apuntar a Diego Sinhue.



Al jerarca del Yunque pocos políticos consumados se le escapan como Miguel Salim y Ricardo Sheffield porque ni Fernando Torres Graciano se le escabulló en su momento.



Después de la elección de Miguel Márquez, el yunquista mayor difundió de viva voz que dejaba el cetro en manos de otro. No dijo nombres pero ahora se sabe por qué. La verdad es que “Pedro” no dejó el poder y aparece de vez en cuando junto a su séquito de políticos.



Nada menos el 8 de mayo durante la visita del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, quien vino a poner la primera piedra de la nueva base militar en Irapuato, Elías llegó por el traspatio a una comida en “petit comité” y ocupó la silla más cercana a Miguel Márquez y al propio Cienfuegos.



“Pedro” se dio el lujo de llegar media hora tarde ya cuando comían unos 30 invitados, entre ellos los alcaldes de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao y Pénjamo.



También los senadores Pilar Ortega y Fernando Torres; diputados locales como el pastor azul Éctor Jaime Ramírez y el presidente de la Comisión de Seguridad, Juan Carlos Muñoz; directivos de Ferromex (empresa que aportará para la construcción de la base); Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, y Rocío Naveja, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León.



La última vez que am publicó sobre Villegas Torres fue la crónica de una reunión en Silao organizada por el exalcalde panista Gerardo Valdovino para celebrar el cumpleaños 36 de Diego Sinhue. Valdovino lo destapó como el elegido por Elías para suceder a Márquez.



Valdovino resumió los éxitos de Elías: “Yo digo abiertamente hizo a Fox, hizo a Romero Hicks, hizo a Oliva, ahí se me equivocó poquito, también a Miguel Márquez y ahora estamos con Diego”.



Otra señal de las apariciones de “Pedro” fue Miguel Márquez consagrando al Estado al Sagrado Corazón de Jesús, durante la ceremonia de la “Aparición de los 100 años de la Virgen de Fátima” ante dos mil personas en Domo de la Feria de León.



Al estilo Yunque, el Gober pasó por encima de sus deberes oficiales y atendió las enseñanzas de la oscura fraternidad que sesiona entre velas, con biblia, rosario y crucifijo como testigos.



Y se siguen colocando yunquistas muy cerca de Márquez, en la nómina estatal que todos pagamos. Alberto Diosdado nada más es el director general de los Conaleps y Juan Carlos López, exsecretario de Desarrollo Social, también volvió ahora como director del Instituto Estatal de Capacitación. El ex alcalde de Celaya, Pepe Rivera, acomodado en la nómina hoy como “asesor gubernamental” en el despacho precisamente del Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, entre otros más.

Rodríguez Junquera arma nuevo equipo

El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, ya bien acomodado en la silla, empieza a mover el ajedrez.



Los primeros relevos llegan a su círculo más cercano: secretarios particular y ejecutivo, y los directores generales de las áreas Jurídica, Administración y Análisis de la Información.



Gustavo suma a su grupo a dos experimentados de la administración pública. Para la particular saca del retiro a Susana Nieto Acevedo, quien se jubiló en su último cargo como subprocuradora de Derechos Humanos cuando Gustavo era procurador. También fue directora del Trabajo y Previsión Social y directora Jurídica del DIF Estatal.



En la dirección Jurídica se alista el arribo de Juan Manuel Álvarez González. Se trata de un abogado que por varios años fue director de Asuntos Jurídicos en la PGR, también subprocurador de Justicia en Guanajuato, magistrado Penal del Poder Judicial de Guanajuato y actualmente director jurídico en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



En la Subsecretaría del Trabajo habrá también cambios en presidencias y secretarías para ‘oxigenar’ las Juntas Locales de Conciliación; eso sí, la titular Libia Gómez se mantiene.



No hay cambios en la Subsecretaría de Vinculación Política que encabeza Rolando Alcántar, pero funcionarios como Carlos Rojas y Sergio Carlo Bernal tienen que portarse derechito y no distraerse con Diego Sinhue.



El que se ha ganado la confianza de Rodríguez Junquera es el subsecretario de Servicios a la Comunidad, Arturo Navarro, del que dependen el Registro Público, Notarías, y Defensorías Públicas.

Ley de Periodistas, reversa

Los diputados metieron reversa y guardaron la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.



Un grupo de146 periodistas metió presión y consiguió mandar a volar las ocurrencias de diputados.



Pero lo que prendió los focos de alerta en el PAN-Gobierno fue el oficio que llegó al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, del ombudsman, José Raúl Montero de Alba, un día antes de la sesión del Pleno del jueves para advertirles la “regada”.



También hubo una llamada de Gustavo Rodríguez a Éctor Jaime para prevenirlo de los errores en la iniciativa.



Los diputados que se alistaban a aprobarla terminaron por hacerla a un lado y evitarse el ridículo.



Pero ¿qué dice el oficio que envió el ombudsman al Congreso del Estado? Le advierte de la inconstitucionalidad de varios de los artículos que estaban incluidos en la propuesta de ley, como: hacer diferencia entre periodista y colaborador periodístico; incluir catálogo de deberes de los periodistas; la necesidad de acreditarse; el derecho a la cláusula de conciencia que resulta restrictiva al contemplar un catálogo cerrado de supuestos; crear un registro de los periodistas; dejar abierto los supuestos en que el beneficiario de medidas de protección incurre en uso indebido, y pretender que sean información reservada las medidas otorgadas por la Secretaría de Gobierno.



Otra observación del Procurador de los Derechos Humanos a los diputados locales fue que “la ley no contempla recursos efectivos para inconformarse respecto de las decisiones tomadas por la autoridad”.

Zapateros ante el mundo

En la Cámara del Calzado, que comanda el empresario Gerardo González, hay confianza en que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá no alteren ni una coma que afecte el comercio pues de las exportaciones de zapato local el 73% va al país vecino.



En el primer trimestre de este año se han exportado de Guanajuato a 67 países nada menos que 6 millones 58 mil pares, que representan 7% más que el mismo periodo del año pasado. De esa cantidad un total de 4 millones 412 mil pares se enviaron a los Estados Unidos, por mucho el principal mercado. El segundo lugar es Guatemala con 295 mil pares, Canadá 269 mil y Singapur 223 mil.



Pero además está latente la posibilidad de revivir el Acuerdo Comercial Transpacífico aun sin la inclusión de Estados Unidos luego de que Trump lo abortó. Esta semana el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, adelantó que se analizará el planteamiento de Japón para reactivar el TTP con México, Canadá, Australia, Japón, Brunei, Chile, Malasia, Perú, Nueva Zelanda, Vietnam y Singapur.



Ahí sí los zapateros ya dijeron que no a los países asiáticos, sobre todo a Vietnam.



De acuerdo a datos oficiales de Aduanas las importaciones totales de calzado el primer trimestre del año fueron por 23 millones 970 mil pares, un 7.3% más que el mismo periodo del año pasado.



Las aduanas no han dejado de ser vulnerables pero los datos reportan que sí hay una reducción de calzado subvaluado luego del Decreto Presidencial de Protección y Competitividad de la Industria que en aquel Sapica de agosto de 2014 viniera a anunciar el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.