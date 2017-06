Choque mortal

El conductor de un tractocamión falleció tras chocar y volcar su unidad contra un auto y un poste de luz.



Las mujeres que viajaban en el vehículo resultaron con lesiones leves.



Hasta ayer, la víctima no era identificada.



El percance sucedió a las 3 de la madrugada de ayer sobre el libramiento José María Morelos y bulevar Manuel J. Clouthier, en la colonia Jardines del Campestre.



Un hombre conducía un camión tipo torton, de color amarillo, cargado con chatarra compactada.



Iba sobre el libramiento por la lateral y al llegar al bulevar Clouthier, el presunto exceso de velocidad provocó que chocara contra la parte trasera de un auto Chevrolet Sonic.



Tras el choque, el conductor perdió el control del torton, siguió avanzando, se impactó contra un poste de luz y terminó volcado.



Cinthia, de 38 años, y su hija Carolina, de 14, que iban en el Sonic, presentaron ligeros golpes a causa del choque.



Llamaron al Sistema Único de Emergencia (911) para pedir ayuda de paramédicos.



Agentes de Tránsito Municipal fueron los primeros en llegar y al confirmar que el chofer del tractocamión estaba herido, pidieron ayuda de paramédicos.



Socorristas de la Cruz Roja no tardaron en llegar, revisaron primero al conductor del camión y confirmaron que ya había muerto.



Cinthia y Carolina también fueron atendidas, pero no fue necesario su traslado a un hospital.



La zona fue resguardada con las patrullas de Tránsito Municipal para evitar otro percance, mientras el Ministerio Público trabajaba en el lugar.



El cuerpo del chofer fue rescatado, ya que había quedado atrapado entre el asiento y el volante.



Elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladaron el cuerpo al anfiteatro para practicarle la autpsia.



Otro chofer arribó a la escena y confirmó que la víctima sí trabaja para esa empresa, pero no recordó su nombre.



“Él nos ayudó a avisar a la empresa para que a su vez familiares estén enterados y puedan acudir a identificarlo”, informó Jesús Aguilera, director de Averiguaciones Previas.



Peritos trabajan en la carpeta para confirmar la manera en que ocurrió el accidente.



“Tenemos la información de manera preliminar que nos proporcionó Tránsito Municipal, pero hay que confirmarlo”, explicó el funcionario.