Pelean en antro y matan a 'cadenero'

El guardia de seguridad de un antro del Campestre fue asesinado de varios disparos, luego de sacar del lugar a un hombre que inició una pelea.



En el suceso no hubo lesionados, pero sí al menos seis vehículos dañados por los disparos.



El hecho fue alrededor de las 2:30 de la madrugada de ayer en el antro El Mosquito, ubicado en el número 86-A del bulevar Campestre, casi con Salida a Los Gómez, en la colonia Casa Blanca.



Dentro del antro hubo una pelea iniciada por un hombre, quien fue retirado del lugar por los guardias.



El joven fue llevado hasta el estacionamiento para evitar que regresara al lugar y continuara con la disputa.



Cuando los cadeneros iban de regreso al antro, el hombre subió a su camioneta tipo Van blanca, condujo un poco y estando aún dentro del estacionamiento, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.



Las balas alcanzaron a uno de los guardias, identificado como Cristian Omar, de 34 años.



El responsable iba acompañado por varios amigos, quienes huyeron con él en otra camioneta de color gris.



Los asistentes al antro corrieron hacia los autos y dentro del bar para refugiarse.



El responsable y cómplices lograron escapar.



Los testigos llamaron al Sistema Único de Emergencia para pedir ayuda de la Policía.



Cristian fue llevado al Hospital General Regional de León, pero los médicos ya no pudieron hacer más por él, Cristian había fallecido.



Agentes ministeriales llegaron a la escena y la resguardaron. También desalojaron a los jóvenes del antro.



Policías municipales hicieron un operativo por las zonas aledañas, pero no ubicaron a los responsables.



En el lugar, las autoridades ubicaron seis autos que fueron dañados por las balas, mismos que quedaron bajo investigación ministerial.



Eran un VW Beetle gris, un Audi gris, GMC Sierra verde, Jeep Cherokee gris, Escalade gris y BMW negro.



Peritos levantaron casquillos percutidos que analizarán para confirmar si es de un solo calibre.



Además, Agentes de Investigación Criminal (AIC) tomaron la declaración de varios testigos que pudieron describir al hombre que disparó y quienes lo acompañaban.



El cuerpo de Cristian fue llevado del HGR al anfiteatro para practicarle la autopsia.



Hasta ayer el Ministerio Público aún no tenía corroborado el número de lesiones que presentó la víctima.



Cristian fue identificado la mañana de ayer por su esposa Natalia, de 32 años, y hermana María Leticia, de 47.

*Nota aclaratoria: En algún momento se informó que los hechos habían ocurrido en el Red Mosquito Pop, hacemos la precisión que el crimen ocurrió en el lugar denominado El Mosquito.