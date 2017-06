Festejan con gira por el viejo mundo

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) inicia los festejos por su aniversario número 65, ahora, al otro lado del Atlántico.



El 25 de abril de 1952, bajo la batuta de José Rodríguez Frausto, la OSUG ofreció su primer concierto oficial y hoy, 65 años después y reconocida por la crítica nacional e internacional como una de las orquestas más prestigiadas del País, pisa los escenarios del viejo continente donde ofrecerá 5 conciertos.



Luego de presentar una gira por Italia en 2014, la orquesta, bajo la batuta de Roberto Beltrán Zavala, vuelve a tierras europeas para la magna celebración de su aniversario misma que inicia con dos presentaciones en España: la primera de ellas mañana, en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo y el día 30, en el Palacio del Festival de Cantabria en Santander.



Luego, a invitación del Instituto de México en París y la Semana de América Latina y el Caribe, la agrupación conformada por 75 músicos profesionales, llegará a Francia para finalizar el mes con un concierto en Teatro Quintaux de Bayonna.



La siguiente parada del conjunto orquestal será en Italia donde el día 4 ofrecerá un concierto en el Teatro Grande en Brescia.



La OSUG cerrará su gira en Milán, justo en el “Conservatorio Guiseppe Verdi”.



En entrevista con am Roberto Beltrán Zavala, director titular de la OSUG, compartió cómo surgió la idea de celebrar el 65 aniversario de la agrupación, en Europa.



“En octubre fui a Europa y colegas míos de allá me recordaron que la agrupación cumplía 65 años, entonces comencé a estimular el tema, mañosamente, frente a programadores de conciertos y directores de festivales, con la esperanza de que nos invitaran a ofrecer un concierto”, mencionó.



Así, en febrero de este año, la agrupación guanajuatense recibió la invitación para presentarse en el Festival Internacional de Primavera de Malta y a partir de ahí comenzaron a recibir más ofrecimientos.



“El mundo ejecutivo de la música es muy pequeño, así que luego de nuestra primera invitación recibimos muchas más, en un mes ya teníamos 7 u 8 peticiones para ofrecer una serie de conciertos y días más tarde, teníamos el doble; de hecho tuvimos que rechazar algunas porque no nos quedaban fechas en nuestro calendario”, destacó.



La programación musical de la gira está conformada por el Concierto para cuarteto de cuerdas y orquesta, de Bohuslav Martinu; la Quinta Sinfonía de Dmitri Shostakóvich; el Concierto para violín de Mendelssohn; la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky., así como las piezas contemporáneas: “Meditaciones acústicas” del leonés Adalberto Tovar, “Las mujeres de Pénjamo. La marcha de las rehenes”, del compositor guanajuatense Francisco Javier González Compeán y “Lucretius Tragicus”, del capitalino Jorge Torres Sáenz.



“A la hora de elegir el programa decidimos que lo que nos interesaba era balancear repertorio nacional y piezas europeas consagradas, porque la orquesta tiene que asumir un reto y ese es demostrar que es capaz de sorprender a quien sea”.



“El ‘Huapango’ de Moncayo o el ‘Danzón’ de Márquez y otras piezas mexicanas son muy comunes y en Europa se conocen, entonces pensé en llevarles la creación musical de hoy. México no es un museo atrapado en la Revolución, sino un País con creación artística moderna de altísimo nivel. Así las obras de Tovar, Torres Sáenz y González Compeán fueron elegidas para la celebración del 65 aniversario de la OSUG”, dijo.



El grupo orquestal hará mancuerna con el violinista ruso Shlomo Mintz, la italiana Francesca Dego y el cuarteto británico de cuerdas “Brodsky”, quienes los acompañarán en algunas de sus presentaciones.



Antes de partir, los músicos ensayaron arduamente el repertorio durante casi 4 semanas, para así dar demostrar en tierras europeas por qué la OSUG ha sido calificada como una de mejores orquestas de América Latina.



Al finalizar su serie de conciertos por Europa, la orquesta vuelve a Guanajuato para presentarse el 29 de junio en el escenario del Teatro del Bicentenario y al día siguiente en el Teatro Juárez, para ejecutar la obertura de “Romeo y Julieta, de Tchaikovsky y la monumental “Novena Sinfonía” de Dmitri Shostakóvich, y así cerrar su primera temporada del año.

Al detalle