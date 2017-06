Observarán el infinito y más allá

La Universidad de Guanajuato contará con tres radiotelescopios que le permitirán convertirse en uno de los líderes nacionales en investigación radioastronómica, ya que en México no existe ninguna institución pública o privada que cuente con este tipo de infraestructura.



El Dr. Miguel Ángel Trinidad Hernández, profesor investigador del Departamento de Astronomía del Campus Guanajuato y líder del programa de radioastronomía, mencionó que la llegada de los tres radiotelescopios permitirá realizar investigaciones para saber si es posible encontrar emisión de máseres de agua en planetas que no pertenecen a nuestro Sistema Solar.



“Se propone buscar un tipo de radiación muy particular llamada emisión máser, la cual se puede encontrar en regiones de formación estelar, en estrellas e incluso en otras galaxias”, dijo Hernández.



Con los radiotelescopios de 5.3 metros de diámetro y un receptor que observa a 22 centímetros, las investigaciones del proyecto se enfocarán al análisis de regiones de formación estelar, donde existen estrellas que nacen, pero también estudiarán otras que mueren, que son las que emiten el tipo de radiación que buscan analizar.



Y es que a decir del líder del proyecto, el alcance de observación de los radiotelescopios que se instalan en el Observatorio La Luz, tiene que ver con la señal que están emitiendo las regiones que estudien.



“Sin problema podríamos observar objetos que estén a una distancia de 1 kiloparsec si la emisión es lo suficientemente intensa (…) esta escala de distancia astronómica equivale a la distancia que hay de la tierra al sol 200 millones de veces”.



El doctor adelantó que una segunda parte de este proyecto, “contempla la conformación de un laboratorio de radioastronomía, el cual impactaría directamente en la docencia, particularmente en el posgrado de Astrofísica y en algunas otras licenciaturas o ingenierías de la institución”.



El grupo de radioastronomía del Departamento de Astronomía del Campus Guanajuato lo integran lo integran los doctores Josep María Masqué, Solai Jeyakumar, Lucero Uscanga, Carlos Alanias Rodríguez Rico y Miguel Ángel Trinidad Hernández, quienestá a la cabeza del mismo.



De igual manera, destaca el apoyo para la realización del proyecto del doctor Agustín Ramón Uribe Ramírez, Director de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato.