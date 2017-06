Urgen a EPN actuar ante problema migratorio

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Dolores Padierna, hizo un llamado urgente al presidente Enrique Peña Nieto para que haga compromisos concretos ante los problemas más relevantes que enfrenta la comunidad migrante mexicana.



"Si bien ya se han realizado múltiples eventos académicos y gubernamentales sobre la importancia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, sobre el retorno de los más de tres millones de mexicanos al país y sobre sus impactos y problemas para lograr una integración adecuada de ellos y sus familias.



"Hasta ahora sólo se han logrado acciones parciales, inmediatista, frecuentemente aisladas, que no inciden a fondo en la situación de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en su regreso en México", señaló.



Padierna recordó que México sufre una profunda crisis en lo económico, social, político e institucional, que se expresa en un bajo crecimiento económico, empleo insuficiente, mayor desigualdad económica y social, así como un proceso de violencia e inseguridad que altera profundamente la vida nacional.



"Este proceso ha generado, entre otras consecuencias, un severo cuestionamiento a todas las instituciones del Estado mexicano por no haber generado propuestas de solución a la profunda degradación de la vida nacional", aseguró.



La legisladora perredista explicó que 12.2 millones de mexicanos viven permanentemente en Estados Unidos, en particular, 5.8 millones de indocumentados enfrentan una gran vulnerabilidad por su situación irregular y viven en una situación de terror ante las amenazas crecientes de expulsión por parte del presidente norteamericano Donald Trump.



"Sin que el gobierno mexicano haya actuado hasta ahora de forma seria frente a la grave situación de vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran en el país", reclamó.