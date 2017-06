Lamenta Obispo alza en violencia

Con los recientes hechos de violencia en el estado el Obispo Benjamín Castillo Plascencia habló del temor de Dios, el vivir una verdadera conversión y como la educación puede cambiar la sociedad.





“Se han suscitado una distinta clase de crímenes, han ido desde lo más “barato a lo más caro”, se han ido multiplicando, cada día más escandalosos, lamentablemente creo que Guanajuato se encuentra entre los primero lugares, son de distintos grados, unos dicen que huachicoleros, ajustes de cuenta, y todo lo relacionado al narcotráfico, yo digo que ya le paren, no puede ser posible lo que está sucediendo” externo el líder eclesial.





Mencionó que esto sucede cuando se deja a Jesús de lado, no se tiene en cuenta los pecados que realiza uno, las personas se olvidan de Dios y después del hermano, afirmó que el temor de Dios no es significado al miedo, es ponerlo sobre todas las cosas.





También hablo de la reciente declaración de Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa General y dijo compartir la idea de que la educación es la mejor arma para la violencia.





“La educación institucional es buena, pero la mejor es la humana, la espiritual, porque solo se entrena a los hombres a trabajar por dinero, y cualquier método para conseguirlo, si gano poco, mejor me voy acá (delincuencia) para ganar más, debemos atender esto”, dijo.





Reiteró que los avances tecnológicos tienen un papel que resaltar, que cada día se van creando nuevas armas, y así se van matando, recordando que Dios es justo pero como perdona también juzgará, pedirá cuentas de nuestras acciones, con respecto a la libertad y al uso que se le dio.





El Obispo también lamentó el aumento a la tarifa del transporte público.





“Lo que es urgente es que mejoren en todo aspecto el servicio, he escuchado infinidad de comentarios negativos de lo mismo, que a los a estudiantes no los recogen, no valen las tarjetas y luego tienen que pagar completo, del mal servicio, tiene todo esto que mejorar para que valga el aumento, deben ver por el pueblo, aumento al salario mínimo, algo equitativo, entablar dialogo y que haya frutos”, dijo.