Apariciones de ‘San Pedro’

Elías Villegas gobierna desde hace 30 años

Se los dije en voz alta y al oído. El empresario Elías Villegas Torres no dejó el bastón de mando de la cofradía de ultra derecha, El Yunque, que ha quitado y puesto diputados, senadores, alcaldes y gobernadores en Guanajuato, por lo menos los últimos 18 años.



Queda la duda si Vicente Fox se la debe también a Elías bautizado por los yunquistas de antaño como “San Pedro”.



Lo que nadie discute es que Ramón Martín Huerta (d.e.p.), sustituyó a Chente por voluntad de “San Pedro”.



Los sucesores de Ramón hasta Diego Sinhué quien empezó campaña hace dos años por la gubernatura, reconocen a “San Pedro” como el gran elector. Elías habla sin recato de conversaciones divinas que lo inspiran a nombrar candidatos del PAN.



Cuando los blanquiazules y el mismo “San Pedro” dudaban en elegir como candidato a Juan Manuel Oliva, se arrodilló y oró hasta que sintió el soplo divino.



‘Yo lo veía morenito, feito y me lo imaginaba en espectaculares, pero después de pedir a Dios que me ayudara a decidir si Oliva era el mejor candidato, me iluminó’, platicaba orgulloso Elías Villegas. Imposible olvidar los ojos de “San Pedro” mirando al cielo y su voz pausada para no dejar duda de su poder.



La escena se remonta al 2005 y algo similar hace seis años y sin duda se repitió al momento de apuntar a Diego Sinhué.



Al jerarca del Yunque pocos políticos consumados se le escapan como Miguel Salim y Ricardo Sheffield porque ni Fernando Torres Graciano se le escabulló en su momento.



Después de la elección de Miguel Márquez, el yunquista mayor difundió de viva voz que dejaba el cetro en manos de otro. No dijo nombres pero ahora se sabe por qué. La verdad es que “Pedro” no dejó el poder y aparece de vez en cuando junto a su séquito de políticos.



Nada menos, el 8 de mayo durante la visita del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, quien vino a poner la primera piedra de la nueva base militar en Irapuato, Elías llegó por el traspatio a una comida en “petit comité” y ocupó la silla más cercana a Miguel Márquez y al propio Cienfuegos.



“Pedro” se dio el lujo de llegar media hora tarde ya cuando comían unos 30 invitados entre ellos los alcaldes de León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao y Pénjamo.



También los senadores Pilar Ortega y Fernando Torres; diputados locales como el pastor azul Éctor Jaime Ramírez y el presidente de la Comisión de Seguridad, Juan Carlos Muñoz; directivos de Ferromex (empresa que aportará para la construcción de la base); Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, y Rocío Naveja, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León.



La última vez que am publicó sobre Villegas Torres fue la crónica de una reunión en Silao organizada por el exalcalde panista Gerardo Valdovino para celebrar el cumpleaños 36 de Diego Sinhué. Valdovino lo destapó como el elegido por Elías para suceder a Márquez.



Valdovino resumió los éxitos de Elías: “Yo digo abiertamente hizo a Fox, hizo a Romero Hicks, hizo a Oliva, ahí se me equivocó poquito, también a Miguel Márquez y ahora estamos con Diego”.



Otra señal de las apariciones de “Pedro” fue Miguel Márquez consagrando al Estado al Sagrado Corazón de Jesús, durante la ceremonia de la “Aparición de los 100 años de la Virgen de Fátima” ante 2 mil personas en Domo de la Feria de León.



Al estilo Yunque, el Gober pasó por encima de sus deberes oficiales y atendió las enseñanzas de la oscura fraternidad que sesiona entre velas, con biblia, rosario y crucifijo como testigos.



Y se siguen colocando yunquistas muy cerca de Márquez, en la nómina estatal que todos pagamos. Alberto Diosdado nada más es el director general de los Conaleps y Juan Carlos López, exsecretario de Desarrollo Social, también volvió ahora como director del Instituto Estatal de Capacitación. El ex alcalde de Celaya, Pepe Rivera, acomodado en la nómina hoy como “Asesor Gubernamental” en el despacho precisamente del Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, entre otros más.

Apaseo en crisis

Apaseo el Grande vive días aciagos. Este mes, han sido asesinadas 22 personas. Algunas fueron ejecutadas en la oscuridad o a la vista de todos y otras, simplemente aparecieron a orillas de la carretera o caminos vecinales.



Esta ciudad pequeña, llena de industria, quedó en primer lugar entre las más violentas de Guanajuato.



La situación de Apaseo el Grande refleja lo que está por ocurrir en varios municipios de Guanajuato. El Gobierno está rebasado por el crecimiento del crimen organizado que lo mismo vende droga o combustibles robados.



Salgado Martínez, quien tomó protesta como titular de la dependencia en octubre de 2015, no sólo tenía que hacerse cargo de la policía, sino que también era encargado de la Vialidad, Transporte y Protección Civil del municipio. Dadas sus responsabilidades, su salario era ínfimo, 25 mil pesos mensuales.



A Jesús Salgado Martínez le tocó enfrentar el año más violento, desde que se tiene registro en Apaseo el Grande. Su muerte fue el asesinato el número 22 en lo que va de mayo.



En Apaseo el Grande se ha registrado casi un asesinato diariamente este mes, con 11 ataques directos y 11 hallazgos de cuerpos. En lo que va del año, se han registrado 48 asesinatos, superando la suma de los homicidios dolosos en 2015 y 2016 en este municipio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El transporte más caro

Una vez más, con un Consejo Consultivo de Movilidad a modo, una Comisión de Movilidad acorde a ciertos intereses y un Ayuntamiento que levanta la mano para aprobar, casi casi por inercia, se aprobó el incremento al precio del transporte público.



Desde antes de su nombramiento, hubo pronunciamientos de que en el Consejo Consultivo la mayor parte de integrantes eran afines a los transportistas y al Ayuntamiento. En la Comisión de Movilidad la propuesta del aumento pasó sin problemas pues la mayoría de los panistas lo aprobó.



Pero en el Ayuntamiento, donde se esperaban sorpresas, finalmente la propuesta prosperó como una realidad que dolerá más a los ciudadanos que con trabajo invierten en trasladarse en las chatarras, perdón, en los camiones a sus destinos.



Sorpresas hubo, pero no las suficientes para echar para atrás el incremento. Por ejemplo, todos esperaban un voto panista más unánime, pero la regidora Adriana Audelo decidió no seguir a sus compañeros. Cabe destacar que Audelo últimamente ha dado muestras de no seguir la línea del alcalde Ramón Lemus, que a su vez, sigue la del gobernador Miguel Márquez. Exhibir que varios rubros del presupuesto de obras en la ciudad fueron retirados para invertirlos en el parque urbano, es muestra de ello. El viernes la regidora mostró que, al menos hasta el momento, no está dispuesta a seguir levantando la mano, como otros, sin un análisis de cada punto votado.



Los que estaban en duda eran el regidor de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre; la priísta, Eloisa Cholico, y el panista Israel Herrera.



Este último tuvo en sus manos la oportunidad de vengarse políticamente hablando de los transportistas, quienes cabildearon con el gobernador su destitución como presidente de la Comisión de Movilidad... pero no lo hizo pues finalmente todos fueron convencidos, y la ciudadanía pagará sus decisiones.

Calientan motores



En el PAN en Celaya sabe que el proceso electoral del próximo año está cada vez más cerca y si bien desde esta semana comenzaron a reforzar sus conocimientos políticos mediante cursos de capacitación, hay factores que tendrán que considerar para el 2018.



La cúpula panista en Celaya sabe que, para poder planear las elecciones, tendrán que considerar cómo quedarán los lineamientos de equidad de género para el proceso electoral y es que ahora el Comité Directivo Estatal tendrá que elegir cuáles serán los 23 municipios en los que un hombre será el candidato y en el resto serán mujeres.



Ya lo dijo el líder municipal del PAN en Celaya si Ramón Lemus considera la posibilidad de una relección primero tendrá que esperar si a nivel estatal consideran que es tiempo de darle una oportunidad a una mujer en Celaya.



En la baraja de los posibles candidatos no se vislumbra la posibilidad de que una mujer sea la candidata a la alcaldía en Celaya tal y como sí han sonado los nombres de Paulo Bañuelos, Mauricio Usabiaga o Enrique Jiménez Lemus.



Hay otros temas espinosos como la seguridad o la deuda adquirida por el municipio el año pasado, que son tratados con pinzas por el panismo en Celaya.



Es bien sabido que la actual dirigencia panista en el municipio no estuvo muy de acuerdo con el crédito de 350 millones que adquirió el gobierno encabezado por Ramón Lemus, sin embargo se le apoya incondicionalmente con el amparo que interpusieron tres ex regidores y que ahora la SCJN decidirá si se les otorga o no.

La seguridad en Irapuato

Para como está la inseguridad en Irapuato, no hay quien quiera ser Policía y quedó demostrado con el mes y medio de retraso con el que inició el curso básico de formación en la Academia de Seguridad Pública.



Los reclutadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Samuel Ugalde García, le batallaron para encontrar a los 39 valientes que iniciaron su capacitación.



Con perifoneo en comunidades rurales y colonias, y casi tocando de puerta por puerta, fue que se logró juntar a este grupo de valientes, en el que hombres y mujeres buscan sumarse a las filas de la corporación, pero que no es seguro que acaben... como cada año pasa.



En la pasada generación desertaron 19 de los cadetes que iniciaron la formación en la generación 27, por no pasar los exámenes de Control y Confianza, o simplemente por no tener vocación.



En esta generación 28, las autoridades esperan que sea mayor el porcentaje de efectivos capacitados, y como se le escuchó decir a Ugalde García, “con que acaben 5 cadetes” ya alcanza para cubrir un poco más la ciudad.