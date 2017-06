¡Consagrados! Segunda y última parte

“¿Cómo esperan los gobernantes que se respeten las leyes si son los primeros en quebrarlas. Ya pasamos por muchos derramamientos de sangre por enfrentamientos religiosos y civiles como para que se perpetúen estas actitudes...”



El gobernador del estado laico de Guanajuato Miguel Márquez Márquez 3M falló grandemente al consagrar el estado de Guanajuato al Sagrado Corazón de Jesús durante la misa aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima en León. Esa misma noche, en Yostiro, comunidad de Irapuato se registró la enésima balacera que previó la delegada y no previnieron las fuerzas de seguridad. Señala que pasaron fugazmente los patrulleros y la anunciada matazón ocurrió por no dejar elementos durante el baile posterior a la celebración religiosa. ¡Ah pero eso sí! El 3M tenía viaje a los EEUU y ni eso ni el asesinato del jefe de policía de Apaseo El Grande ni el de cuatro taxistas de San Miguel De Allende impiden que siga su rutina y pueda presentarse personalmente en los lugares donde se multiplican los crímenes. Se contenta con hacer declaraciones mediáticas.



La estrategia del avestruz que sume la cabeza para no ver alrededor ya no le funciona. Aquellas apariciones para achacar al “efecto cucaracha” de Michoacán lo que ocurre en nuestro estado ya no sirven y opta por emprender la graciosa huida de la cruel realidad que nos inunda de sangre. La verdad, no es el único responsable pero si el actual. El desastroso estado de cosas se viene gestando hace muchos años pero evadiéndolo no cambiará. ¿Cuántas veces hemos oído ese dicho atribuido a Einstein: “si continua haciéndose lo mismo se obtendrán los mismos resultados”? Los sucesivos gobiernos panistas no marcan una gran diferencia con los anteriores priistas y su inversión en desarrollo social es mínima y contrastan mucho con los altísimos sueldos que se otorga la burocracia dorada de los tres poderes sin que la población constatemos su eficacia.



Aquellos argumentos de que éramos paso de droga por nuestra ubicación geográfica cayeron por su propio peso. Es obvio que la fallida “guerra contra las drogas” emprendida irresponsablemente por Felipe Calderón para justificar el robo de la presidencia y congraciarse con los gringos desencadenó todo esta horrible realidad que todos vivimos. Para colmo, la miseria y violencia que se experimentan también en Centroamérica sigue atrayendo menesterosos que al ser rechazados por los EEUU se quedan en los cinturones de miseria del pomposamente llamado “Corredor industrial” al que le acercan facilidades y exenciones fiscales pero no le obligan a pagar salarios decorosos para evitar que esos jóvenes frustrados engrosen las filas de la delincuencia huachicolera y del narcomenudeo que se cobra las facturas con sangre y tragedia comunitaria y familiar.



Urge que 3M cambie sus modos de hacer política si cree tener oportunidad de meterse a la disputa panista con Margarita, Ricardo, Rafael, Juan Carlos y los que se agreguen en su muy publicitada intención de seguir pegados a la ubre presupuestal y dejar ricos a sus hijos, nietos y los de sus compadres prianistas.



ADENDA Urgen topes y/o semáforos intermitentes en la esquina de Ponciano Aguilar y lateral de Prolongación Hidalgo, los accidentes y atropellamientos así lo ameritan, pero el Lic. José Frederman Villatoro no acostumbra contestar oficios ni recibir a los ciudadanos.