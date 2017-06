Delicioso mayo

Como me gusta el mes de mayo en mi pueblo. Me gustan sus flores, los colores más esa aprehensión recorriendo mi espalda pues sé que ya se fueron muchos días a gran velocidad; apenas logré despedirme del frío cuando estoy aventando suéteres y camisolas, escurriendo la gota gorda, buscando la sombra, husmeando al viento.



¡Cómo me gusta mayo¡ será porque el calor acerca a las personas, salimos a las calles, nos adueñamos del espacio, dan ganas de cantar, invitar amigos. Permanecer cobijado por la noche mirando las estrellas, escuchar el canto de los grillos. Mayo pareciera que tiene la noche corta y la mañana eterna con un medio día espeso que sabe a infinito. Y aunque estoy segura que todos los meses del año tienen su encanto reconozco sin apuro que mayo es guapo, fogoso y alegre.



Mayo es mes de floración sabemos que los frutos van a llegar, en breve las cosechas se levantaran. Quizá algunos dirán que este tema solo es útil para aquellos que son agricultores o tienen un jardín, nada que ver con estos apurados citadinos. Más hoy en día, debemos reconocer que existen muchos horticultores nacidos en el asfalto, quienes siembran por las aceras, en las bardas, armando empresas, puliendo piezas; por eso en las calles germinan las cosechas y también se ahogan promesas.



Sabemos que se avecina el gran temporal político, muchos querrán subir, otros buscaran permanecer más solo en nosotros ciudadanos –que cuales buenos campesinos- estará la gran decisión de limpiar el camino de las hierbas malas y sacarlas de raíz, es nuestra gran responsabilidad utilizar todos los medios a nuestro alcance para que estas zarzas no ahoguen nuestra cosecha; pues la permisividad de cada uno de nosotros se reflejará en el abandono de nuestras calles y decisiones. Abandonar la palabra para transformarla en voz, en acción que produce. Segar el ego y buscar con ahínco el bien común. Basta de escuchar el canto de sirenas y cirineos que copetudos promulgan favores ungidos por los siete inciensos. Ciudadanos, ellos solo SON un par o tres o seis de años, en el mejor de los casos podrán volar otro tiempo equivalente a nada y después se acabaran esos puestos, esas prebendas pues no son para siempre, lo que sí es para toda Tu vida es quién eres como persona. A esos “ellos” no les debes nada, al final del día su promesa de labor radica en el servicio que puedan proporcionar a la mejoría de una sociedad; tampoco están para cumplir caprichos, pero no están para regalarme lo que en derecho me corresponde más a sabiendas que he cumplido con mis obligaciones.



Celaya está en un momento histórico importante es su crecimiento, el cual habla por sí solo, hoy con mucha alegría compruebo que algunos se ocupan de hermosear con música la ciudad llenándola de instrumentos, buscando armonía entre las personas con las orquestas como lo hace Mecenas por la Paz promovido por el Sismac. Con todo mi mayo les agradezco al igual que a mi querido Conservatorio –galardonado una vez más en el extranjero- los felicito, por su ahínco; seguro en breve Celaya será más que reconocida también por su valor cultural. Ya es hora de sabernos importantes pues la vida te devuelve lo que has sembrado, escribe Borja: como la tierra devuelve al agricultor sus esfuerzos o el rebaño al pastor sus desvelos. Viva mayo, venga junio, que se desgranen los meses.

