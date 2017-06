Deudas en municipios y estados, práctica ilegal fuente de corrupción…

Como ya trascendió, el Amparo que interpusimos en contra de la deuda contratada por el Sr. Lemus y su ayuntamiento, será decidido por el máximo tribunal del País, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y esto es inédito, pues nunca antes alguien había impugnado en juicio de Amparo un acto de endeudamiento en municipios o estados…

Es de hacer notar, que no obstante a que la inmensa mayoría de estas operaciones de endeudamiento público, como es el caso de la de Celaya, son de acuerdo a la Constitución federal claramente ilegales, nadie, en todo México, se había opuesto.

Y es que, si el gobierno no funciona tampoco la sociedad civil en su enorme apatía e ignorancia, que permite a los mendaces políticos tantos atropellos y corrupción.

Es por esto, que el envío de nuestro Amparo a la Suprema Corte reviste una trascendencia también inédita, pues, aparte de que se decretaría la nulidad de la autorización del Congreso local otorgada al Municipio para adquirir deuda pública, y con ella la consecuente nulidad del contrato mercantil celebrado, se determinaría un criterio jurisdiccional que empezaría a poner fin a los endeudamientos en municipios y estados de todo el País, de la forma ilegal e impune en que han ocurrido.

Que hayamos sido tres ex regidores de Celaya, quienes nos atrevimos a esto; y que nuestra argumentación jurídica sea tan abierta y clara en evidenciar la ilegalidad del acto endeudador, como ya lo reconoce la resolución de un tribunal colegiado federal en Guanajuato, que decide pedir a la Suprema Corte sentenciar nuestro Amparo, tiene sorprendidos a algunos, pero habrá muchísimos más…

Parecería que el Sr. Lemus o no se entera o no entiende, y por ello no se sorprende o preocupa, sin importarle los graves problemas que habría de enfrentar al definirse judicialmente la ilegalidad de su deuda, con la consecuente obligación de liquidarla antes de que concluya su mandato.

Sabemos bien que fue el Sr. Miguel Márquez, gobernador del Estado, quién lo montó, junto a otros muchos alcaldes de la entidad, en esta “puerca pinta” cargada de arbitrariedades.

Pero con una enorme diferencia, pues ni en León, Irapuato o Salamanca -sólo por mencionar los municipios más grandes de Guanajuato-, hubo ciudadanos que se inconformaran con esto.

Y ahora que este asunto ya no está en Guanajuato, ni en “control” de ellos quienes nos gobiernan, el Sr. Márquez deberá responderles asumiendo su responsabilidad…

Porque al tenor de la ilegalidad que eventualmente se decrete para el caso de Celaya, sus muchas otras deudas adquiridas podrían ser igualmente reputadas de ilegales e impugnables por otras vías judiciales.

Así pues, parece que nuestras autoridades panistas en el terruño, no queriéndose quedar atrás con lo ocurrido en Coahuila, Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo –también por mencionar los casos más escandalosos en este tema-, le han entrado a estas orgías crediticias disponiendo desaprensivamente de nuestro dinero.

Como en aquellos estados, con la contratación de deuda pública en Guanajuato se pretende, a fuerza de ejecutar obras sociales postergadas por décadas, y en el presumible cobro de “moches” a contratistas, salvar las pésimas gestiones de toda esa retahíla de malos gobiernos panistas que hemos padecido.

Y es que a los panistas en Guanajuato les aterra la idea de perder el poder, pues se pondrían en el riesgo de ser llamados a cuentas por infinidad de abusos contra la res pública durante más de dos décadas y media.

Saben que la gente está harta de todos los políticos y sus partidos, y que para el próximo año 2018 se prefiguran cambios inevitables que les podrían poner a la intemperie del poder.

Pero quizás también ignoran, como en el caso de la ilegalidad de sus deudas adquiridas, que al encubrimiento de sus ilícitos, como práctica sistemática de impunidad, ya no le puede apostar…

@inigorota