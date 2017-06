LAS MUERTES A TODOS NOS LASTIMAN

Todos somos partes de un todo. Una muerte violenta o no natural, a todos nos afecta, aunque sea en la otra parte del globo terráqueo. No podemos ser indiferentes ante la descomposición social que está ocurriendo, no sólo en México, sino en otras partes del mundo.

Lo que acaba de suceder en el acto terrorista en un concierto de la cantante, Ariana Grande, en Manchester, Inglaterra, que provocó al menos 22 muertes y más de 59 heridos, es otra muestra de esta carencia de valores morales y creencias fundamentalistas que llevan a la muerte. Un joven británico de 22 años fue el autor material de este atentado, pero el autor intelectual y quien se arrogó este acto terrorista fue el Estado Islámico, que de esa forma trata de combatir al occidente por orden de “Alá”. Esta mala interpretación de sus enseñanzas islámicas y matar en nombre de su Dios, por fortuna es sólo de unos cuantos fundamentalistas, pero estos pocos hacen mucho ruido y crean un clima de miedo por el mundo.

En otras partes del planeta como en Francia, hace pocos meses, también se vieron afectados por estos actos de lesa humanidad que lastiman, no sólo a los afectados directos, sino indirectamente a todo el mundo. Todos formamos la Raza Humana. Todos somos partes de la Raza de los Hombres (y mujeres, naturalmente). A todos nos afectan estos hechos violentos que suceden en todo el mundo. En las escuelas de Estados Unidos donde han surgido hechos violentos por parte de los alumnos, que no se adaptan al ambiente de la escuela, muchas veces hostil y que tratan de resolver sus diferencias por medio de la violencia, es un reflejo de esta carencia de valores morales, de nuestra época. Podemos revertir esto. ¿Cómo? Pues es muy sencillo, dándonos cuenta de que el origen de estos males es la ausencia de principios éticos, y retornando al imperio de los valores morales.

Aquí en nuestra región, todos vemos con pasmo y estupefacción, el clima de violencia descontrolada y nos vemos unos a otros a los ojos desconcertados diciendo: “¿Cuándo terminará esto?”. Diario hay hechos violentos. Esto ya debe ser parado. La sociedad civil organizada debemos reunirnos e implementar un plan de acción que contenga las medidas para contener esta violencia. Y no estoy hablando precisamente de auto defendernos trayendo armas cargando. No. Hay medidas más efectivas que esta y más perdurables. La violencia sólo engendra más violencia. Ahí está el ejemplo del gobierno federal que sacó al ejército a las calles y con esto provocó una guerra en las calles y en el fuego cruzado, murieron muchas personas inocentes.

Insisto que el verdadero remedio o solución es restablecer los valores morales y éticos perdidos. La principal arma para combatir a la corrupción es por medio de implantar, profundamente en nuestros hijos, valores morales que les hagan comprender que ese es el camino para que se recomponga la sociedad. Recordemos el relato bíblico de Sodoma y Gomorra que sucumbió al placer carnal y a la corrupción y fue destruida o autodestruida por este clima de maldad. También el Imperio Romano es otro ejemplo de esta pérdida de valores morales. ¿Queremos seguir su ejemplo o aprender de él, para no hacerlo? Todavía tenemos tiempo de remediar esta terrible situación.

El reciente homicidio del Director de Seguridad Pública de Apaseo el Grande, Jesús Salgado Martínez, nos conmovió profundamente a todos. En el pasado artículo escribí acerca del asesinato de periodistas, los cuales son atacados por decir la verdad. Este clima de violencia debe parar ¡ya! No podemos seguir esperando que otros resuelvan el problema, claro que como ciudadanos debemos exigirles a las autoridades que cumplan con su obligación de protegernos, pero debemos empezar en casa este trabajo y así evitar que nuestros hijos, se conviertan en una amenaza social. En lugar de eso, debemos trabajar para que ellos sean buenos ciudadanos. Como padres y ciudadanos tenemos fallas y errores y en el constante interactuar sin querer, a veces lastimamos a otros, pero debemos sobreponernos a ellas para sacar a nuestros hijos adelante.

POSDATA UNO.- Uno de los valores de nuestra sociedad, es, indudablemente, el lic. Augusto Larrauri, quien fue, por muchos años, director de la preparatoria oficial y actualmente es director de la escuela Ateneo Celayence. Creo que no se le ha dado el reconocimiento en vida, que por su fructífera labor como académico merece. ¿Cuántas vidas fueron impulsadas a una vida mejor gracias a su trabajo? Su humanismo y don de gentes por todos es conocido.

En vida es cuando debemos reconocer los esfuerzos de estos ilustres Celayenses. Voy a empezar a escribir de muchos de ellos que merecen un reconocimiento público por su labor fructífera en el campo donde se desarrollaron. Espero pronto reintegrarme a los medios de comunicación como radio y televisión para promover estos homenajes. Por lo pronto sugiero que el Ayuntamiento de Celaya, le rinda un homenaje al Lic. Y profesor Augusto Larrauri.

POSDATA DOS.- Un llamado a las autoridades de Seguridad Pública. En la Colonia del Parque, por la calle de Parque de la Margarita, que es la calle del Seminario Diocesano, existe mucha inseguridad. Ha habido, recientemente, robos con violencia a jovencitas que circulan por ahí, que normalmente son estudiantes de la colonia Valle Hermoso y van a la escuela García Garibay, u otras escuelas por el rumbo de la colonia Laureles. Urge que continuamente haya patrullas recorriendo la zona, o de plano se instale una unidad móvil en forma permanente por ese lugar.

