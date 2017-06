El robo de combustibles, principalmente gasolina, no es algo nuevo, es algo que ha venido sucediendo a lo largo de muchos años y que se ha acentuado mucho en los últimos tiempos. Se les llama huachicoleros a los que roban el combustible, aun cuando anteriormente se utilizaba este término, para las bebidas adulteradas, principalmente el vino, pero el concepto ha cambiado sobre todo en los últimos años. El último relevo de la dirección de PEMEX, fue el de José Antonio Gonzáles Anaya, quien sustituyó a Emilio Lozoya, iniciando el año de 2016, o sea hace poco más de un año. Anteriormente González Anaya fue el director del IMSS y desempeñó diversos cargos en la Secretaría de Hacienda, que sería prolijo detallar y que cambió radicalmente el enfrentamiento principalmente con el crimen organizado, en la ordeña de los ductos, que es ampliamente conocido por el gobierno. Extraña mucho, que no había hecho lo necesario al respecto, sino hasta los últimos tiempos. Refiere el Financial Times, que José Antonio, economista reconocido, abre su IPAD y analiza las imágenes que fueron filmadas por un dron, ya que PEMEX utiliza datos mayores, que son utilizados contra el robo de combustible. Se ven en las imágenes difundidas por dicho dron, una fila de 148 camiones, destinados a extraer combustible de una sola toma ilegal en un oleoducto, para que se aprecie la magnitud del robo de combustible en México, que le está costando a esta empresa denominada PEMEX, 30 mil millones de dólares al año, en forma actual y que finalmente tenemos que pagar mediante el alza respectiva, los compradores finales del combustible, que somos nosotros. El problema como mencionaba anteriormente, no es nuevo, pero se ha ido agudizando en la última década, con la complacencia del propio gobierno. Lo más grave del caso, es que la mayoría de dicho combustible, es expedido y vendido por las propias gasolineras de PEMEX, que están en manos de diversos particulares o sociedades, creadas a propósito. El robo de combustible, es un gran negocio, que han vislumbrado las sociedades del crimen y en último caso el propio gobierno. Las sociedades del crimen, se han percatado, qué como ramo adicional al tema del narcotráfico, les deja unas utilidades increíbles, la venta del combustible robado y por eso se han creado, verdaderas corporaciones que se dedican en cuerpo y alma a dicha actividad, corrompiendo de pasada a comunidades o pueblos enteros, que se dedican de lleno, a lo antes mencionado. Una sola célula del narcotráfico, obtiene ganancias semanales de 7 millones de pesos y las bandas criminales obtienen en el llamado triángulo rojo de puebla, ganancias por dos millones de pesos diarios, sin contar el resto de la república, lo que afirma en su columna del periódico El Financiero, Raymundo Rivapalacio, periodista reconocido. Desató finalmente la furia con que se está combatiendo actualmente la muerte de 4 soldados,-entre varias cosas- que motivó al Gobierno de Peña Nieto, a actuar de manera decidida, cosa que no había hecho anteriormente. Se afirma que necesariamente, habría cómplices de la paraestatal y por qué no decirlo, del propio gobierno, pues no es creíble, que el robo haya llegado a los extremos que actualmente tiene. Se habla asimismo de complicidad de ciertos mandos militares. Hubo varios crímenes como antecedentes que se hacen notar y por fin ha puesto en la mira del gobierno federal a los huachicoleros como despectivamente se les tacha, ha sido el desafío que han tenido los propios criminales, quienes se llegaron a ostentar como con derecho a seguir haciendo de las suyas, sobre todo amparados con la protección de que gozaban, ya que atacaron a varios convoyes militares, que luchaban en contra del robo de combustible. Es increíble el cinismo al que se ha llegado, pues propiamente en las narices de la policía, se vende el combustible robado, a un precio muy inferior al que expenden las gasolineras debidamente establecidas. Las ganancias son tan exorbitantes, que los robadores de combustible tenían su propia red de videovigilancias, que les permitía saber de cuando iban a actuar los militares o las autoridades federales. Solamente por los varios asesinatos cometidos, es como ha reaccionado el gobierno federal, ya que envió a 2,000 militares para apoyar en la lucha contra dicho robo. Una de las pesquisas que ha seguido el director de PEMEX, ha sido detectar las gasolineras que venden combustible robado, a través de la exigencia de las facturas que amparen el combustible que compran, lo que no se había hecho anteriormente. Veremos en qué para este asunto, pues en forma evidente, el gobierno tenía conocimiento de dicho problema.