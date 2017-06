Perro obtiene su propia credencial de estudiante en EU

Un perro de servicio de un estudiante de la escuela secundaria Stafford de Virginia, en EU, se hizo popular en el colegio y, ahora, en redes sociales.

El canino del alumno Andrew Schalk, quien padece diabetes tipo 1, comenzó a ir a la escuela para poder alertarlo sobre sus niveles de azúcar en la sangre.

Luego que empezó a acompañarlo, el perro fue bien recibido por todos en la escuela, al grado que le dieron su propia credencial, dijo Schalk.

Pero no sólo obtuvo su identificación escolar, sino que también le brindaron un espacio en el anuario, donde puede apreciarse su foto.

La estudiante Diana Bloom subió a Twitter una foto del anuario en donde aparece el perro y comenzó a hacerse viral.

"Al ver la imagen del perro me llamó la atención. Pensé que era tan lindo y sabía que algunos e mis amigos no lo habían visto porque no contaban con sus anuarios todavía, así que le tomé una foto", dijo Bloom.