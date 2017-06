Silvia Pinal regresa sobre su propia hisoria

Silvia Pinal regresa sobre sus palabras, sobre su propia historia y para decir verdad, la actriz se interpreta muy bien.



De negro y con sus lentes, la diva del cine mexicano se reunió en el Palacio de Bellas Artes para leer fragmentos de su libro Esta soy yo, en donde sorprendió a los invitados por sus amores, por la forma en la que amó y dejó de amar, la manera en la que conoció a grandes de la industria del entretenimiento mexicano y sacó risas por la forma tan pícara y fresca de ser.



Lo más popular fueron sus romances, sus relaciones "de algo más", sus amores y pasiones que la han acompañado, sin embargo, el ambiente relajado se tensó cuando recordó el momento de violencia que vivió a lado de Enrique Guzmán.



Dijo que si alguien se encuentra en esa espiral de violencia que hable, que se diga, porque no están solas. Y cuando al final se le preguntó por el cantante y la negativa de éste a aparecer en su serie que producirá Televisa, dijo que no sabía de eso.



"No puede decir que no, tengo dos hijos de él, es parte de mi vida", expresó, además, explicó que su serie estaría de nuevo en producción para diciembre.