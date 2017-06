Trevi y Guzmán unidas en gira contra la violencia

Después de muchos años de rivalidad musical, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán decidieron unirse con "Versus World Tour", gira que hasta el momento comprende de 33 conciertos en México y Estados Unidos, la cual arrancará el 3 de junio en el Staples Center de Los Ángeles.



Alejandra comentó que esta es la única vez que las verán juntas. "Será la gira más grande realizada por dos latinas, estoy emocionada".



Gloria Trevi afirmó que la idea de enviarle un e-mail a Alejandra para colaborar juntas le vino después del atentado que sufrió la comunidad gay de Orlando en una discoteca.



"Ese hecho me dolió y me conmovió muchísimo que en el mundo haya tanta violencia, entonces pensando en todo lo que la comunidad nos ha dado fue que yo la busqué, es así como nace este encuentro, de la discriminación hacia otras personas, también hacia los latinos y las mujeres".



Se habló de que había rivalidad entre ustedes, ¿eso existió?



Alejandra: Siempre decían en las revistas que éramos rivales, pero no nos conocíamos.



Gloria: Yo también creo que sólo era cosa del público y los medios.



¿Qué es lo que más se admiran entre sí?



A: Que (Gloria) es buena madre, una mujer con muchos valores y con un corazón muy honesto.



G: Además de todo lo que ella acaba de decir, que es una guerrera en la que me veo reflejada y de la que yo también aprendo.



Además de sus éxitos, también intercambiarán temas...



A: "Yo creo que me quedó muy bien la canción que me tocó de Gloria, será un súper concepto"