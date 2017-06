Solicitan construir barda en Las Liebres

Vecinos de la calle Liebre Asiática de la colonia Las Liebres, solicitaron permiso para construir una barda o colocar medidas de seguridad para la vialidad en vista de los peligros que corren más de 60 familias, ante la invasión del lugar por “personas de riesgo”, indicaron.

Más de una decena de vecinos de la vialidad se presentaron en las instalaciones de la Presidencia Municipal, solicitando hablar con el Secretario de Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres, quien no los atendió a pesar de encontrarse en su oficina.

Los vecinos señalaron que existe una malla ciclónica que se encuentra dañada, por donde algunas personas se han ‘brincado’ a la calle.

“Afortunadamente no nos ha tocado que nos roben, pero nos genera esa sensación de que no estamos seguros, que tenemos que protegernos, queremos ver que nos den el permiso para hacer la barda, ni siquiera que nos la construyan ellos”, indicó una de las afectadas, quien prefirió no dar su nombre.

El asistente del Secretario de Ayuntamiento atendió a los vecinos, pidiéndoles que realizaran un oficio para poder concretar esta petición de manera oficial, apoyados por personal del Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (Imuvi).