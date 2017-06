Ven conveniente crear rastro regional

La creación de un rastro regional en Guanajuato, eliminaría la contaminación que pequeños rastros en diferentes municipios generan para las comunidades o zonas urbanas aledañas a donde están ubicados, opinó el director del Rastro de Irapuato, Francisco González López.



Esto luego de que alcaldes de la región Laja-Bajío, contemplen la instalación de un rastro regional en Celaya, para el cual ya se cuenta con 150 millones de pesos para su instalación.



Para el proyecto no se contempla el rastro de Irapuato, de acuerdo a González López.



Agregó que los rastros pequeños contaminan mucho porque no cuentan con algunas de las herramientas para poder desechar los residuos de la matanza de animales que se realiza en estos lugares.



“En el Rastro de Irapuato tenemos la planta de tratamiento, un destino final de la sangre, cosas que los otros rastros no tienen, por eso contaminan más, es el problema de los rastros municipales”, indicó.



El director del rastro municipal indicó que toda el agua del lugar se trata con los estándares que pide la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que aseguró, cumplen en este momento con las características de sanidad.