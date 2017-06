Todo comienza con una mirada. Con tal afirmación Sergio Espinosa Proa emprende su profundo análisis sobre la singularidad de la obra de arte en nuestra época. Publicado por Editorial Siglo XXI, Del saber de las musas: La filosofía y el fenómeno- arte recientemente fue galardonado con el 13° Premio Internacional de Ensayo en 2015, motivo por el cual ahora se presenta el mencionado trabajo de manera impresa en coedición con la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa.



Al considerar que la obra de arte es el gesto de recuperación de lo no recuperable, nuestro autor sugiere a modo de hipótesis que lo simbolizado es precisamente la imposibilidad del progreso. Con una serie de ensayos, recurriendo a diversos campos discursivos y frecuentando de igual manera planteamientos estéticos de pensadores como Walter Benjamin, Arthur C. Danto, Jean Baudrillard, Theodor W. Adorno, ofrece una excelente travesía que partiendo propiamente de lo teórico se dirige a la creación poética. Sus páginas lo mismo nos recuerda a Platón, Kant y Schelling, que a Herder, Bergson y María Sabina. Además, entre sus reflexiones podemos encontrar referencias que dirigen nuestra mirada hacia la obra de pintores, músicos y poetas, por ello aparecen nombres como Turner, Rilke, Duchamp, Kafka, Virginia Woolf, John Cage y muchos más.



En el primer capítulo titulado De la (bella) inhumanidad de las musas, se argumenta que el error de la filosofía clásica ha sido dar por supuesto que la razón e incluso el lenguaje se encuentran a disposición del hombre. Por el contrario, nuestro autor reconoce que el significado de las palabras se disuelve, de tal manera, nos invita a volver la nuestra mirada a la antigua Grecia, en donde como hecho paradójico, la palabra conservaba su asignificatividad. Entendiendo que el canto es inspirado por las Musas, en ese sentido se dice que el sujeto no habla desde sí, sino que su deseo más profundo es servir de vehículo a un saber anterior (e incluso interior), por lo que su delirio se manifiesta con prudencia y por consecuencia no corresponde a ninguna insensatez. Escrito con la característica lucidez de Sergio Espinosa Proa, Del saber de las musas es un libro cuya virtud consiste en reunir un conjunto de reflexiones de carácter filosófico en torno al fenómeno arte. Por tal motivo, su lectura parece necesaria para comprender ampliamente los diversos problemas que atraviesan a la experiencia estética.



Sergio Espinosa Proa es antropólogo y filósofo, actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entre sus publicaciones destacan títulos como Tragedia y paradoja del ser mortal (Zacatecas, 2008), De la cordialidad del pensamiento. Ensayos sobre el sujeto (México, 2012).

Twitter: @jabrahamsn