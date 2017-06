Y desde aquí…

En días pasados despertamos con la noticia de un nuevo atentado terrorista en Europa, particularmente en la ciudad de Manchester en Inglaterra. ¿El blanco?: el concierto de la estrella juvenil Ariana Grande. El saldo al menos 22 muertos y 60 heridos.



A lo largo de la historia han existido muchísimos atentados terroristas en el mundo y cada uno de ellos deja vacíos, dolor y heridas que nunca sanaran en el alma de mucha gente y de muchas familias. Entre todos los incidentes terrorista que recuerdo, existen algunos que me han marcado con especial dolor. El primero, claro está, el 11 de septiembre de 2001. Más de 3000 personas murieron y ese día el mundo cambió para siempre. Seguramente los historiadores podrán decir que con ese terrible evento el mundo cerró un capítulo para comenzar a escribir otro lleno de miedos, de venganzas y frustraciones, de divisionismo y de una umanidad a la que le faltan muchas cosas (también le falta la h que nos identifica como hombres, como seres humanos). Otros sucesos terribles acontecieron el 11de marzo de 2004 en España, donde ataques simultáneos a 4 trenes dejaron 192 personas que no regresaron ese día a sus hogares; Otro más en 2015 en París en el teatro Bataclan y en las inmediaciones del estadio de futbol de Saint-Denis. Ahí 187 personas perdieron la vida.



Otros dos ataques que me han marcado por lo que representan son el sufrido por corredores del Maratón de Boston en 2013. Murieron 3 personas pero casi 300 fueron lastimadas. Particularmente me dolió este atentado pues soy corredor y comparto la alegría de acudir a una carrera, A mi familia le emociona verme pasar sin importar que vaya en último lugar. Entiendo el deporte como una forma de darle sentido a muchos aspectos de nuestra vida y porqué no, acercarnos a ese estado de felicidad que es nuestra búsqueda constante. Un ataque terrorista en un evento deportivo y familiar significa la aberración total e incomprensible de un acto tan brutal como estúpido.



Y eso me lleva a este último ataque en Manchester donde murieron 22 personas. Desgraciadamente nos hemos hecho a la idea que el impacto de los atentados se mide en relación al número de muertes, pero eso no es correcto y no puede ser así. Este atentado merece verse con detenimiento. Se trataba de un concierto juvenil, entonces es lógico que entre los 22 muertos y casi 60 heridos la inmensa mayoría sean niños y jóvenes. ¿Por qué? caraj… ¿porqué? ¿En que nos hemos convertido? Todos los actos abominables que como ciudadanos del mundo hemos sufrido siempre encuentran voces de justificación en los autores, quienes dolidos por agravios contra ellos o su gente, ven el derecho a arrebatar la vida y la tranquilidad de una sociedad que normalmente es mera espectadora de las diferencias entre grupos y sectores y son ajenos a cualquier hecho lastimoso que pudieran haber recibido los agresores y su gente. Yo me pregunto: ¿no seremos capaces como seres humanos de encontrar otras formas de solucionar nuestros conflictos? Será que nuestra inteligencia sólo da para encontrar en la violencia las soluciones? Es claro que lo que nos diferencia del resto de los animales es nuestra capacidad de raciocino, ese que a veces parece que no es nuestro aliado sino nuestro peor enemigo.



¿Dónde está nuestro derecho a salir a las calles a tomar un café, a comer o a divertirnos en un concierto, sin que eso implique el no poder regresar a casa en la noche pues una bomba se interpuso en ese camino?



Es increíble la intolerancia con que convivimos y que no nos apena mostrar. Al contrario ahondar en nuestras diferencias pareciera que es la moda. Hoy la gente estamos divididos por fronteras y por lenguajes, pero además también nos divide nuestro color, nuestra religión, nuestra cultura, nuestras condiciones económicas y nuestros objetivos en la vida. Hoy la gente discutimos ampliamente (y la mayoría de las veces amargamente) por temas tales como que si la homosexualidad es una enfermedad o no, que si tienen derecho a casarse entre ellos o no, que si pueden adoptar un hijo o no. Hoy a los seres humanos nos encanta levantar muros que ojalá fueran de ladrillo, pero más bien son muros de indiferencia y cerrazón donde sólo yo puedo y merezco tener la razón. Hoy somos intolerantes porque nos cegamos y no somos capaces de entender que el problema no está en que seamos diferentes pues hasta entre hermanos suele suceder que seamos totalmente opuestos, sino que el problema estriba no en las diferencias sino que no estemos dispuestos a construir espacios de convivencia donde quepamos todos con todo y nuestras grandes diferencias. En eso deberíamos de utilizar el raciocinio, no en las justificaciones de porqué no podemos aceptarnos diferentes.



Sería bueno asumir por un momento que si yo Eric Bolívar hubiera nacido en Japón por ejemplo, seguramente tendría los ojos rasgados, tendría otra complexión y tal vez no me gustaría el pozole. Igualmente, sería más que probable que no creyera en el mismo Dios y que todo en mi vida sería distinto. No mejor, no peor. Solo distinto. Somos todos distintos y celebro eso, pero más me emocionaría que buscáramos puntos de encuentro y no de desencuentro.

