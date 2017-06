'Aris' Hernández, un campeón con garra

Tres años después de haber obtenido un bicampeonato con La Fiera, Edwin Hernández volvió a levantar un trofeo aunque ahora con Chivas, su tercer título como futbolista profesional y el cual se suma a los que en su momento, logró en el Bajío.

Podrá vestir la camiseta rojiblanca, pero en la mente del “Aris”, el título conseguido con el Rebaño el domingo pasado se encuentra a un lado de los que ganó con León, y es que el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio realizado para obtenerlos, fue el mismo.

¿Cómo te sientes tras conseguir el campeonato?

“Contento de haber logrado este objetivo, poder culminar bien este torneo después del esfuerzo que se hizo durante toda la temporada, agradecido con Dios y con toda la gente que confió en nosotros para poder lograrlo”

¿Cómo se vivieron los días previos, cuando decían que no eran favoritos?

“Fue complicado porque nos daban por muertos a nosotros, sin embargo, sabíamos que las finales son distintas, que las estadísticas no cuentan, nosotros éramos los únicos que confiábamos en que podíamos lograr esto, era algo que nos planteamos desde el inicio de la temporada. Lo más lindo fue callar tantas bocas con este título”

¿Qué fue fundamental en este título?

“Son muchos puntos, pero lo más importante es la familia que se hizo, así se resume todo. En una familia hay armonía, hay una convivencia que en ningún otro lado había podido pasar, el convencimiento de Matías (Almeyda) desde que llegó, el esfuerzo, la dedicación para lograr esto, todo fue fundamental para lograr este ansiado título que tanto la gente como nosotros nos merecíamos”

“Tuvimos las agallas y la valentía de jugarle así a un equipo como Tigres, cosa que ningún otro equipo pudo hacer en la Liguilla contra ellos”

En poco tiempor ya has celebrado tres campeonatos, ¿cómo te sientes?

Hay jugadores que no han tenido la bendición de ser campeones, yo me siento muy afortunado porque he tenido la oportunidad de celebrar tres campeonatos, es un bicampeonato y un campeonato, se escucha fácil pero es mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, toda la vida he trabajado por esto y no me queda más que disfrutarlo”

¿Qué le dices a la afición de León?

“Es una dedicación, un esfuerzo enorme para lograr un título, ahora imagínate dos, son recuerdos muy hermosos que siempre quedarán en mi vida, siempre estaré agradecido con León que me abrió las puertas, con la afición que nos alentó, es algo que me voy a llevar siempre. Habrá algunos que se molesten o tengan un sentimiento contra mí pero es mi carrera, es por lo que yo trabajo, hoy tengo la oportunidad de consagrarme en un equipo como Chivas, pero siempre estaré agradecido con León por los dos campeonatos que pude lograr allá”.