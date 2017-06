Rechazan medalla y se van contra el árbitro

Ser subcampeón no le gustó mucho a varios Tigres.

Algunos jugadores se sintieron robados por el polémico penal que no se marcó al final del partido sobre Ismael Sosa, por lo que recibieron con molestia la medalla de segundo lugar.

Javier Aquino y Eduardo Vargas se rehusaron en un principio a que Enrique Bonilla les colocara la medalla de subcampeones, aunque terminaron aceptándola de manos del presidente de la Liga MX.

El que de plano no subió fue André-Pierre Gignac, quien ha sido dos veces campeón.

'Santander no tuvo hue...': Sosa

El silbante Luis Santander no tuvo los hue... de marcar el penalti, dijo Ismael Sosa, quien recibió la falta en tiempo de compensación.

El delantero de Tigres criticó al silbante, quien no señaló como penal una falta que el delantero recibió dentro del área de Chivas al minuto 92.

"Es una vergüenza que Santander no tuvo los hue... de marcar penal. Es un penal que todos ustedes lo vieron", aseguró.

"Mis compañeros y yo tenemos mucha bronca porque hicimos las cosas bien, luchamos hasta el final y es una vergüenza que el árbitro nos robe el partido", remarcó.

Sosa hizo una recomendación a la Liga MX para mejorar en el aspecto del arbitraje.

"Si quiere mejorar la Liga y ser una liga elite, tiene mucho que mejorar. En cuatro años en México nunca protesté, pero hoy sí tengo mucha bronca porque siento que nos robaron un título", finalizó.

'Árbitro prepotente, payaso': Dueñas

La calentura tras perder la Final ante Chivas fue notoria en muchos jugadores de Tigres.

Jesús Dueñas, mediocampista de Tigres, salió furioso y declaró en contra del arbitraje al considerar que era penal sobre Ismael Sosa.

"El árbitro prepotente, payaso, la verdad. No necesita ser él el que llame la atención de la gente. Él está para apoyar. Ahora tienes que esperar seis meses para una revancha, lo estábamos viendo en el vestidor y es un penal más claro que nada", dijo.

"Sabíamos lo que representa Chivas, como dicen: la playera pesa, tal parece que a los árbitros les pesa, es increíble cómo se dejaban caer y a nosotros nos decía: 'sigue, sigue'. Es un penal que se la sacan con marcar un fuera de lugar, es doloroso perder de esa manera, Chivas no necesita ayuda con este tipo de árbitros", lamentó.

Dueñas cuestionó la designación de Luis Enrique Santander para todos los duelos de vuelta del Rebaño.

"También no entiendo por qué les pitó toda la Liguilla de local, es algo que no entiendo a la Federación. ¿Cómo quieren mejorar la Liga haciendo este tipo de cosas. Da coraje. Ellos no necesitan ayuda, son jugadores que por algo están en la Final, no necesitan ayuda. Entonces, Da mucho coraje", aseguró.