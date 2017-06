Dejan a oscuras a León Moderno

Vecinos de la calle Wagner, ubicada en la colonia León Moderno, batallan por las frecuentes fallas en el servicio de energía eléctrica; la mayoría aseguró que la problemática se ha vuelto más común en temporada de calor.

am realizó ayer un recorrido por dicha vialidad, desde el bulevar Francisco González Bocanegra hasta el templo de San Pío X; durante el trayecto se consultó con algunos habitantes sobre las dificultades con el suministro.

Después del recorrido se pudo constatar que la deficiencia en el servicio se da específicamente en el tramo de la calle Wagner que inicia en el bulevar Mariano Escobedo, a un costado de la iglesia.

María del Refugio García, empleada, dijo que las fallas son constantes a cualquier hora.

“Hasta con un aire luego luego se va la luz y dura horas o hasta días en llegar. Como yo trabajo aquí me di cuenta que ya desde el sábado no había luz y apenas llegó hoy (ayer) como a las 3:30 de la tarde. De aquel lado hay una notaría y ahí también supe que reportaron que no había servicio”, mencionó.

La dueña de la casa marcada con el número 321-B, quien prefirió el anonimato, afirmó que cuando hizo su reporte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le informaron que su nombre no estaba registrado en el sistema y que debía tener el recibo a la mano.

Dijo también que le indicaron que el reporte ya estaba hecho de manera general y preocupada señaló que desde hace mucho tiempo han tenido este problema y sobre todo en temporada de calor.

“Esto nos afectó sobre todo en los alimentos que se nos echaron a perder, sí tuvimos la prevención de desconectar los aparatos eléctricos para que no se nos fueran a descomponer y además estuve completamente incomunicada. Pero lo más molesto es que los alimentos se nos echaron a perder”, lamentó.

Hizo un llamado a la CFE para que atiendan de forma oportuna los reportes y solicitó que revisen los transformadores para saber cuál es el problema técnico y por qué falla tanto el servicio.

“Que pongan atención, que nos den mejor servicio y que cuando uno haga los reportes que no se pongan tan exigentes”, exhortó.

Antonia Ortiz, comerciante, mencionó que desde la mañana del domingo no hubo luz y que el servicio se reanudó hasta la tarde de ayer.

“Todos los vecinos reportamos pero no se miraba a nadie que viniera a checar; de hecho era lo que estabamos comentado que nadie de la CFE se miraba. Esto pasa muy frecuente en este lado. Los de la Comisión sí tardan mucho en pasar y atendernos”, finalizó.

“Estamos hartos del pésimo servicio porque son buenos para cobrar pero no para atendernos; exigimos que solucionen este problema a la brevedad”, dijo Ana María Mireles, otra vecina afectada.

Y también Campestre

Ante un reporte ciudadano sobre fallas en el servicio de electricidad en las zonas del Campestre y de Plaza Mayor, am se comunicó al 071 (línea de atención de la CFE) para averiguar si ya habían

atendido el problema.

José Ramos, empleado, informó que alrededor de las 8:30 de la noche la falla en el suministro se debió al estallido de un transformador cerca de la Farmacia Guadalajara ubicada en la calle Hacienda del Salto, de la colonia Balcones de La Joya.

Además señaló que ya se atendía la colonia Cumbres del Campestre, que también resultó afectada.

Dulce Muñoz Barajas