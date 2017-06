Asteriscos

*** SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, YA



El 19 de julio debe arrancar el Sistema Nacional Anticorrupción. En el Congreso del Estado se avanza en las reformas legales que les tocan, pero deben de apretar el paso para cumplir.

*** GUANAJUATO, CONFIANZA



La presidenta de la Comisión de Gobernación, la panista leonesa Libia García, está tranquila de que no tendrán bronca para tener listo el Sistema Estatal Anticorrupción.

*** CASTIGOS EJEMPLARES



Una de las iniciativas que falta presentar en el Congreso Local son las reformas al Código Penal para castigar con rigor a los funcionarios y particulares corruptos. Es hora.

***QUE VOTE HÉCTOR



El PRI en el Ayuntamiento no dejará de insistir en que el alcalde Héctor López no tiene razón para excusarse de votar cuando se emita el nuevo fallo de la licitación sobre el sistema de recolección de basura. Y es que la razón de que su sobrino político, Antonio Bujaidar, tiene relación con Promali, una de las empresas participantes, ya no le aplica.



*ASUMIR COSTOS



El regidor Chava Ramírez explica que desde hace 10 años el pariente del Alcalde ya no es parte de esa empresa, así que para el PRI se trata de una estrategia para “lavarse las manos” en una decisión que, sea cual fuera, tendrá implicaciones políticas, sociales y jurídicas. “Pero estar en el poder es tomar decisiones y asumir costos políticos”, dijo el priísta.



*RESPETO Y VACÍO



La realidad es que el Alcalde ha mirado de lejos el trabajo que realiza la comisión especializada que se integró para llevar una propuesta ante el Ayuntamiento. Héctor no asiste a esas reuniones y tampoco tiene ningún tipo de intervención en el análisis. Para el panista es una muestra del respeto al trabajo del Cabildo, para el PRI, un vacío de poder.



*FALLO EN EL AIRE



El plazo del Tribunal Contencioso Administrativo de Guanajuato para reponer el fallo vence este próximo 7 de junio y falta ver qué les dicen a la prórroga que ya solicitaron. Mientras tanto, todavía no hay luz de cómo vaya a resolverse este lío que provocó el anterior Ayuntamiento con su fallo en mayo 2014, pero que toca resolver al presente.



*VAYA LÍO



Ya decidieron que el mayor peso para elegir lo tendrá la parte técnica y cerca la económica. Pero eso no sabemos a dónde nos va a llevar, pues ya habíamos advertido que las propuestas más económicas no eran las que ganaron, pero mucho menos los que demandan. El gran reto es tener el mejor servicio para los leoneses a un precio justo. ¿Es mucho pedir?

***APASEO EN CRISIS



Apaseo el Grande vive días aciagos. Durante mayo se registran 11 ataques directos y 11 hallazgos de cuerpos, tiene la tasa de homicidios por habitante más alta que ningún otro municipio en Guanajuato. El jueves pasado fue ejecutado el jefe de la Policía Municipal, Jesús Salgado Martínez.



*SIN DETENIDOS



El procurador Carlos Zamarripa estuvo ese día en Apaseo para reunirse con el alcalde Gonzalo González y ofrecer aclarar el asesinato y, por instrucciones del Gobernador, reforzar las acciones de seguridad en la región Laja-Bajío. Hasta hoy no hay detenidos.



*PEOR QUE NUNCA



En lo que va del año suman 48 asesinatos en Apaseo el Grande, superando la suma de los homicidios dolosos en 2015 y 2016 en este municipio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El huachicol es la principal línea de investigación de varias de esas ejecuciones.



*AUTORIDAD REBASADA



Es una muestra más de la autoridad rebasada ante el crimen organizado. El Jefe Policiaco asesinado percibía un salario neto mensual de poco más de 25 mil pesos, cuando en el municipio operan células criminales con grandes recursos. Al tiempo que está en marcha una de las mayores inversiones automotrices en México, la planta Toyota a operar en 2019.



*REMUNERACIÓN POLICIAL



Salgado Martínez, quien tomó protesta en octubre de 2015, no sólo tenía que hacerse cargo de la Dirección de Policía, sino que también era encargado de la Vialidad, Transporte y Protección Civil del municipio. Le habían aumentado un 27% el salario, ganaba en el pasado únicamente 19 mil 845 pesos netos al mes, ¿será suficiente para hacer frente al crimen?

***POLICÍA, NO GRACIAS



Para como está la inseguridad en Irapuato, no hay quién quiera ser policía. Así quedó demostrado con el mes y medio de retraso con el que inició el curso básico de formación en la Academia de Seguridad Pública. Los reclutadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Samuel Ugalde García, le batallaron para encontrar a 39 aspirantes.



*39 VALIENTES



Con perifoneo en comunidades rurales y colonias, y casi tocando de puerta por puerta, fue que se logró juntar a este grupo de valientes, en el que hombres y mujeres buscan sumarse a las filas de la corporación, pero que no es seguro que acaben... como cada año pasa.



*SIN ESPERANZA



En la pasada generación fueron baja 19 de los cadetes, ya sea por no pasar los exámenes de control y confianza, o por no tener vocación. Esta vez las autoridades esperan sea mayor el porcentaje de efectivos capacitados, y como se le escuchó decir a Ugalde García, “con que acaben cinco cadetes” ya alcanza para cubrir un poco más la ciudad. Así ni cómo hacerle…