El renacer político

El presidente Peña Nieto no ha podido modificar el declive de su popularidad, según Reforma. En abril de 2013, cinco meses después de haber tomado posesión, 50% de la población aprobaba la forma como el presidente Peña Nieto hacia su trabajo y llega a mayo de este año a solo un 15% de aprobación, según la revista Expansión.



Cuando recibió la Banda presidencial, los mexicanos tenían buena opinión del joven político mexiquense, y había altas expectativas del futuro de su gobierno. Pero, ¿qué ha hecho mal el Gobierno de Peña Nieto para que los mexicanos lo reprueben en las encuestas?



Ha sido un gobierno de claroscuros, con situaciones de violencia, crimen y debilidad del Estado mexicano. Así también, pesa la impunidad y la corrupción rampante en los tres órdenes de gobierno y la desigualdad y pobreza que no logra el Gobierno abatir... Todo lo anterior, ha generado molestia e indignación. No olvidemos que los gobiernos se sustentan en opiniones.



En este contexto, habrá elecciones en cuatro estados: Gobernador para el Estado de México, Nayarit y Coahuila, y alcaldías en Veracruz. El PAN va con una ligera ventaja en Coahuila, en Nayarit va ganado; en el Estado de México, el PRI empata con Morena, la candidata del PAN se desplomó a un cuarto lugar. En Veracruz, la pelea de alcaldías será entre Morena, PRI y PAN-PRD. Estas elecciones son la antesala de la de la presidencia de la República.



Pero, las cifras no parecen halagadoras para el PRI. Sin embargo, en las rancias tradiciones políticas no escritas del presidencialismo mexicano, existe la religión del eterno retorno, como en el ciclo solar: es decir, el sol se pone lentamente en el ocaso y desaparece, pero renace para dar luz al nuevo día, como en las historias de los dioses, que mueren y resucitan a través de una nueva encarnación engendrada por el presidente, así es el presidencialismo mexicano.



Ya empezó el ocaso del señor Presidente, su fuerza disminuye, su vitalidad se desvanece, seguirá la agonía y la angustia y, por último, el ocaso y la extinción: sus seguidores buscan nuevos ídolos, nuevos apoyos morales, buscan el renacer del nuevo astro y entonces el presidente se va eclipsando en la soledad.



Dijese Nietzsche: “No es hazaña pequeña seguir conservando la serenidad en medio de una ocupación llena de responsabilidades, en la penumbra de una luz ingrata que languidece… solo queda la esperanza obsesiva del eterno retorno”.



Por lo tanto, en la religión política del presidencialismo, el Presidente sueña renacer a través de su creación embrionaria, su delfín, su nueva encarnación; así transcurre el devenir de la sucesión presidencial, entre el ocaso y el renacer... Ya nada ni nadie puede dar marcha atrás a la gestación de las candidaturas.



A partir de la segunda mitad del sexenio, la mayor preocupación y el secreto mejor guardado del Presidente es el nombre de su favorito para sucederle y reencarnar. La simbología y el ritual son parte del hermetismo litúrgico del ungimiento. Sin embargo, el que va a ser el elegido ya está expuesto al escrutinio: Osorio Chong, de Gobernación; José Antonio Meade, de Hacienda; Luis Videgaray, Relaciones Exteriores; Aurelio Nuño Mayer, Educación y José Narro Robles de Salud, entre otros.



Pero, hay tres preguntas flotando en el aire: ¿En ésta ocasión, tendrá el Presidente la fuerza suficiente para nombrar a su candidato en el PRI? ¿Podrá ganar el PRI? ¿Ya tiene candidato el Presidente y no descuella?



Los últimos presidentes no han logrado engendrar a su sucesor: Salinas de Gortari no pudo trascender a través de Colosio porque se lo mataron y tuvo que echar mano de Ernesto Zedillo, un emergente que no era el hijo deseado; a la vez, éste, nunca pensó en la inmortalidad política de trascender a través de un sucesor delfín; Vicente Fox fracasó tratando de promover la sucesión de su pareja presidencial, y su intento de llevar a Creel fue fallido. Calderón fue efímero en el renacer, no pudo nombrar sucesor a Ernesto Cordero….



La baraja del presidente está abierta: pasando la elección, que el Presidente está dirigiendo, del próximo domingo en el Estado de México, podrá definir el perfil del candidato y la estrategia a seguir. Los reacomodos en el Gabinete, ya los hizo Peña Nieto y no habrá más cambios.



Pero, aun así, el Presidente está en un dilema: Osorio es el que obtiene más puntos en encuestas, pero no gana y no es su candidato; Videgaray es el embrión, pero no le alcanza su popularidad… Los Pinos está observando a Narro, pese a su edad, como antídoto para López Obrador. Nuño no prendió, pero no lo desampararía, le correspondería una curul en el Senado… Beltrones no cuenta con el apoyo presidencial, pero busca por méritos propios ser senador.



Por lo pronto, el Presidente tendrá que esperar el parte de guerra de las próximas batallas electorales, los acontecimientos económicos, el rumbo de temas pendientes de la agenda política y el resultado de la negociación del TLC.



En el PAN la lucha fratricida no da tregua: Moreno Valle, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Juan Carlos Romero Hicks. A Margarita dela por descontada, porque no parece Presidente, porque no tiene las calificaciones suficientes y porque es esposa del muy odiado dentro de su partido, el ex presidente Felipe Calderón, al que de borracho y pendenciero no le bajan un dedo. No lo dejarán apropiarse del poder nuevamente.



“Éste se autohabilitó como pendenciero manager de ella. Ahora sus muertos son distintos: los actores políticos, de su partido y de otros, a los que aplasta, a los que chantajea y humilla… Calderón se ha instalado en la ruta del rencor”: Proceso.



En relación a Ricardo Anaya, que quiere encabezar la fórmula, no llegará porque lo va a debilitar mucho la estrepitosa derrota de Josefina, así como sus acostaditas de noche, para hacer alianza con el PRD; estos entuertos lo sacarán de la jugada. Moreno Valle no es panista, pero hizo un buen gobierno albiazul en Puebla, es elocuente.



Estas características le dan la posibilidad de llegar, porque convence a corrientes dentro del PAN, que podrían sumarse en torno a él; está trabajando intensamente en la precampaña. Finalmente, está el ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, que se sube tarde, pero tiene un plan y una estrategia, no para ganar sino para estar y negociar el voto útil.



Finalmente, en Morena, está Andrés Manuel López Obrador, candidato puntero en las encuestas entre todos los partidos, de tal manera que si fueran hoy las elecciones ganaría sin mayor dificultad.



Saque sus propias conjeturas, todo lo anterior son escenarios que nacen de mi propia imaginación, eche a volar la suya. Lo que sí se puede afirmar es que el eterno renacer trae consigo la esperanza de un futuro mejor.



“Los hombres, para sobrevivir, construyen sus propias utopías, buscan consuelos intelectuales y morales en ellas. Es el mito ilusorio del poder del hombre entre los hombres y sobre la naturaleza. En la utopía, siempre se piensa que el futuro será mejor…”: José Vasconcelos.