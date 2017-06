Dispararon a joven equivocado

Asesinos buscaban a otro y no al joven que fue herido de bala en hechos ocurridos en Paseos del Molino.



La víctima se encuentra estable y fuera de peligro.



Jesús Aguilera, director de Averiguaciones Previas, informó que el joven declaró y afirmó que un hombre estaba en una casa y un hombre llegó con él.



“Le preguntó por otra persona, a la que dijo no conocer, pero vio que en la calle estaba otro hombre que al verlo, comenzó a dispararle”, informó.



Kevin Hernández, de 20 años, recibió un disparo en la espalda baja.



Los hechos fueron la tarde del sábado sobre la calle Molino del Agua.



Aunque la lesión de Kevin no pone en peligro su vida, agentes ministeriales investigan el hecho.



“Se desconoce por qué lo hirieron a él, eso es lo que se está revisando, tampoco tenemos datos concretos de que donde ocurrió sea su casa, sólo dijo que es un lugar al que acude con frecuencia”, afirmó Aguilera.



Los casquillos localizados ya son analizados y agentes ministeriales investigan la identidad de la persona que buscaban los sospechosos.