Mueren dos jóvenes en riña campal

Dos hombres fueron asesinados a balazos en una riña campal que ocurrió en la colonia Rivera de la Presa.



Los hechos sucedieron alrededor de las 9 de la noche de ayer, en la calle Presa de la Purísima, frente a un parque.



Presuntamente, Carlos Enrique, alias “El Chore”, de 19 años, y Marco Antonio, conocido como “El Viejito”, de aproximadamente 40 años, se encontraban en dicha calle, peleando con varios jóvenes de una pandilla rival.



“Siempre se peleaban en el parque o en la calle Rivera de los Castillos, ya los traían”, contó una vecina del lugar.



Debido a que la trifulca no se detenía, los vecinos pidieron ayuda al Sistema Único de Emergencias (911).



Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar de la riña y en ese momento los jóvenes empezaron a correr para que no fueran detenidos.



Pero dos hombres detonaron dos armas de fuego en contra de Carlos y Marco; posteriormente, escaparon.



“La Policía no hizo nada; cuando escucharon los disparos, se fueron a esconder”, dijo un vecino del lugar.



Debido a las lesiones provocadas por los proyectiles, “El Chore” cayó a la mitad de la calle.



“El Viejito” corrió hacia el parque para refugiarse en un domicilio ubicado en la calle Presa de la Esperanza, pero cayó al suelo.



Preventivos pidieron apoyo de una ambulancia, pero los jóvenes murieron en la escena de la pelea.



El lugar fue acordonado por los preventivos, ya que localizaron varios casquillos percutidos.



Agentes del Ministerio Público acudieron a la calle Presa de la Purísima e iniciaron las investigaciones sobre el asesinato.



Finalmente, los dos cuerpos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley.



