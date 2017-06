Candidata independiente busca representar a pueblos indígenas

La indígena nahua María de Jesús Patricio Martínez, propuesta como candidata independiente para el proceso electoral del 2018, declaró que representará a los pueblos indios de México "no tanto en la cuestión de llevar votos" a su favor, tampoco de querer sentarse en "la silla maliciada", sino que "nuestra participación es por la vida".



En su primer mensaje, la médico tradicional del estado de Jalisco dijo que será candidata con la misión de organizar al pueblo mexicano y que los pueblos originarios puedan "seguir existiendo".



En su breve participación, Patricio Martínez, de 57 años de edad, aseguró que el hecho de participar en las elecciones del 2018 es "para invitar a la sociedad civil organizada", para unir esfuerzos que permitan destruir "este sistema que nos está acabando".



Agregó que como pueblos originarios "seguimos analizaron que estamos peleando por la vida y defensa del territorio, el agua y árboles que se los están acabando, por lo que queremos guardar cuidar y recuperar".



Solo así, dijo, los pueblos originarios seguirán existiendo y que haya vida, para preservar lo que heredaron los antepasados.



Patricio Martínez presentó a 71 concejales del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), que la nombraron como vocera, con miras a qué se registre como candidata independiente para el proceso electoral del 2018.



La médico tradicional fue designada en el Cideci-Unitierra, en una reunión a puerta cerrada en la que participaron 848 delegados de 26 estados y representan a 58 grupos étnicos.



Una concejal explicó que la próxima reunión se llevará a cabo el 12 de octubre próximo, en los Caracoles que tiene el EZLN, en las regiones Norte, Selva, Fronteriza y Altos.



Otro concejal de la etnia zoque aclaró que no hará campaña al lado de Patricio Martínez, sino "organizarnos juntos con todos ustedes y con todo el país, para ir a desmontar el poder que desde arriba nos imponen, por lo que esto es un camino que comienza y es colectivo".



"Los partidos políticos tienen que ser desconstruidos y se tienen que terminar por la forma que conocemos de hacer política, ya no tiene una salida viable para resolver nuestros problemas".



Otra concejal dijo que no cuidarán urnas pero tampoco harán campaña con la candidata independiente, sino tratar de visualizar lo que sucede en el país, a través de la vocera y "ella lleve la voz".



"No somos un partido político, no vamos a votar por nuestra vocera, no vamos a cuidar urnas. Vamos a reconstruir este país", dijo la mujer indígena en conferencia de prensa.



Sin embargo, la candidata será registrada para las elecciones del 2018, pero "no somos un partido político".



Otras iniciativas del EZLN



Desde su aparición hace 23 años, el EZLN ha transitado por tres iniciativas políticas: Convención Nacional Democrática (CND), en 1994; el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), en 1997; y La Otra Campaña, en el 2005, con el propósito de organizar a la sociedad civil "desde abajo y a la izquierda", para tratar de cambiar la sociedad mexicana de manera pacífica.



La CND que se constituyó en el poblado Guadalupe Tepeyac, en el municipio de Las Margaritas, pretendía ser un espacio donde coincidiera la sociedad civil, con la misión de instaurar un gobierno de transición, conformar un nuevo Constituyente, que finalice en la conformación de un nuevo Constituyente, que tuvieses la tarea de hacer una nueva Constitución.



Y en 1997, impulsa el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), como una organización política y social, para impulsar la democracia, justicia y libertad, en demanda de pedir el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas mexicanos, ante la negativa del gobierno de cumplir con los Acuerdos de San Andrés, en esa materia, suscritos en febrero de 1996.



La Otra Campaña, que emana de La Sexta Declaración de la Selva Lacandona, de junio del 2005, nace como una iniciativa política que buscaba organizar a los sectores de la sociedad mexicana "desde abajo y a la izquierda", con el fin de cambiar el estado mexicano, a través de acciones anticapitalistas, equidad y la horizontalidad.