Comparte selfie en Semefo y pierde su trabajo

Un empleado de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur fue despedido luego de que subiera una fotografía en redes sociales desde las instalaciones del Servicio Médico Forense en Cabo San Lucas, previo a realizar una necropsia.



El auxiliar de perito publicó una fotografía en su cuenta de Facebook donde hacía referencia a su trabajo en el Semefo de Cabo San Lucas y al fondo se observaba a otra persona y el cadáver al que le realizaría una necropsia.



La imagen comenzó a circular el domingo, y las autoridades confirmaron hoy que el trabajador ya fue despedido. El procurador de Justicia, Erasmo Alamilla, indicó que tenía poco tiempo de haber ingresado a la Procuraduría. Condenó esas acciones y aseguró que no se pueden tolerar de ningún servidor público.



"La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no tolerará que el servicio público se confunda por quienes en ella laboran, la exigencia de actitud institucional es permanente", afirmó el titular de la dependencia.



Añadió que a fin de cumplir con la exigencia de mejor procuración de justicia es fundamental la evaluación del desempeño del personal, por ello la determinación de su cese, por "conducta indebida".



"Las personas en vida o aún después de muertas no serán objeto de exposición en fotografía o video, a no ser que se requiera para la investigación, procedimiento que deberá cumplir con todas las formalidades de Ley", añadió, al tiempo que insistió en que el compromiso de la Procuraduría es con la ciudadanía y realizar acciones que den certeza al estado de derecho.



La imagen causó revuelo en estas horas, sobre todo porque Los Cabos y BCS enfrentan una ola de violencia producto de pugnas ente grupos de la delincuencia organizada, y el puerto turístico cabeño sigue registrando homicidios de alto impacto, pese a que se ha reforzado la presencia de fuerzas federales.