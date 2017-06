Contrata ex Fiscal a abogado de la mafia

El ex Fiscal General de Nayarit preso en Nueva York por narcotráfico va en serio para defenderse.







Édgar Veytia Cambero contrató el 16 de mayo los servicios del despacho neoyorquino de Jeffrey Litchman, luego de haber sido representado inicialmente por un bufete de San Diego, donde fue detenido el pasado 28 de marzo.







En 2005, Litchman sacó absuelto a John A. Gotti Jr, hijo de uno de los últimos grandes capos de la familia criminal Gambino de Nueva York, en un juicio federal por el que estuvo preso siete años, acusado por tres asesinatos cometidos en la década de los 90 y fraude por 25 millones de dólares.







"Los casos que hemos defendido recientemente con éxito incluyen fraudes fiscales, extorsión, asalto, soborno, secuestro, delitos de narcóticos, homicidio, delitos de armas, lavado de dinero, fraudes médicos y financieros", presume en su sitio de internet el despacho The Law Offices of Jeffrey Lichtman.







También aclara a los clientes potenciales que en ocasiones, se puede ganar incluso declárandose culpable, pues una preparación exhaustiva en el análisis de pruebas y testigos puede llevar a un trato favorable con la Fiscalía, evitando el riesgo de un juicio.







Un abogado exitoso como Lichtman, con oficinas en Manhattan, graduado de la Universidad de Duke y con más de 25 años de experiencia, puede cobrar entre 500 y 900 dólares por hora facturada en un caso de alto perfil como el de Veytia, aunque también es posible acordar una sola tarifa por todo el litigio.







Además de Lichtman, la defensa de Veytia estará a cargo de su asociado Jeffrey Einhorn.







El costo para Veytia seguramente será menor que el de mantener a sus abogados originales de San Diego, Gretchen Von Helms y Jan Ronis, quienes tenían que trasladarse a Nueva York para las audiencias y obtener permiso de la Corte para comparecer en dicha jurisdicción.







Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha revelado detalles adicionales de la acusación que presentó contra Veytia, a quien señala por ser un narcotraficante a gran escala de cocaína, mariguana, heroína y metanfetaminas durante su periodo al frente de la procuración de Justicia en Nayarit, de 2013 a 2017.







El único dato duro en la acusación públicamente conocida son los 250 millones de dólares de ganancias que dejaron los presuntos delitos de Veytia.







La próxima audiencia del caso en la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, fue agendada por la jueza Carol Bagley Amon para el 5 de junio, y mientras tanto Veytia está preso en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.