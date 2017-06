Dan de alta a ruso racista, ¿qué pasará con él?

Sin un estudio que esclarezca si el ciudadano de origen ruso Aleksei Makeev padece o no un problema de salud mental, el Hospital General "Jesús Kumate" le dio de alta para trasladarlo a la cárcel, acusado del homicidio de Eduardo Rodríguez, el joven de 20 años que participó en el intento de linchamiento la noche del 19 de mayo.



Antes de conducirlo a la prisión, policías ministeriales condujeron a Makeev a la Fiscalía General, para que se le cumplimente la correspondiente orden de aprehensión y se le valore médicamente.



Makeev abandonó el hospital a bordo de una silla de ruedas, con un 25% de capacidad de fuerza del lado derecho del cuerpo e inmovilización del lado izquierdo, fruto de los golpes y pedradas que recibió aquella noche, cuando una multitud se aglomeró en una colonia popular de la ciudad para cobrarle, presuntamente, los insultos y el discurso de odio proferido en contra de mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el director del nosocomio, Ignacio Bermúdez, precisó que el extranjero fue dado de alta a las 14:00 horas de este lunes, lúcido, consciente y calmo.



Indicó que durante su estancia mostró un comportamiento emocional orientado, pasivo, sin riesgo para el personal médico.



El médico dijo que, de acuerdo con la observación de su conducta, el área de psiquiatría consideró que no requería de medicarlo para controlarlo.



Aceptó que no se profundizó en determinar si padece algún trastorno mental que le impidiese razonar sus actos.



"Tengo entendido que esos peritajes psiquiátricos tal vez se los hagan en la Fiscalía o en la cárcel. Nosotros no podíamos mantenerlo aquí porque su tratamiento de recuperación será muy largo, de meses, y no se puede quedar aquí (en el hospital)", argumentó.



Bermúdez señaló que si los estudios que se practiquen a Makeev arrojan que padece alguna alteración mental, podría ser trasladado a Yucatán para su atención.



La semana pasada, el Fiscal General, Miguel Ángel Pech, comentó que compete a la defensa del ciudadano ruso acreditar su estado mental.



Lo anterior podría representar una violación al principio de inocencia de Makeev, pues la institución tendría que probar que estuvo cuerdo al momento de asesinar al joven de 20 años.



El imputado fue asistido por un abogado enviado por el consulado por la Federación Rusa.



Pech Cen adelantó que la seguridad de Aleksei aumentará, para garantizar su estabilidad y salvaguarda.



Por separado, la cónsul de Rusia, en Cancún, Armina Wolpert, declaró que el extranjero fue asistido por un traductor para conocer sus derechos.



Añadió que toda la información deberá ser expuesta por las autoridades mexicanas, pero no respondió si le fue acreditado el estado mental de Aleksei.