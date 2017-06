¿Quién fue el ganador del Premio Carlos Fuentes?

Evocando a Carlos Fuentes y su obra cumbre, "La región más transparente", el escritor y poeta Eduardo Lizalde recibió de manos del presidente, Enrique Peña Nieto, el Premio Internacional "Carlos Fuentes" a la Creación Literaria en el Idioma Español.



Durante su participación, el autor de "El tigre en la casa" realizó un homenaje a Carlos Fuentes y recordó que era una obra esperada por muchos. "La novela redactada por Fuentes desde entonces, y que terminó de publicar a los 28 años, fue esperada por muchos lectores", dijo.



También recordó cómo es que sus amigos ya sabían que planeaba darle un título inspirado en un epígrafe que Alfonso Reyes inscribió en un viejo libro sobre América y el mundo mexicano: "Viajero, has llegado a la región más transparente del aire".



Recordó que Octavio Paz expresó que "La región más transparente" fue una doble revelación para los mexicanos, "les mostró el rostro de una ciudad que, aunque suya, no conocían, y les descubrió un joven escritor que desde entonces no cesaría de asombrarlos, desconcentrarlos e irritarlos".



En la ceremonia también estuvieron presentes la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda; el rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wiechers; el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, Santiago Taboada; el presidente de la Comisión de Cultura en el Senado de la República, Gerardo Sánchez García; el director de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), Jaime Labastida; el miembro de la AML, Vicente Quirarte, y Silvia Lemus, viuda del escritor.



María Cristina García Cepeda comentó que Carlos Fuentes hizo del mundo el territorio interminable de su reflexión, "de una imaginación fecunda que nos habló de México, de nuestras tradiciones, de las profundas raíces que alimentan lo que somos".



García Cepeda citó el acta, donde apuntaron que "Eduardo Lizalde es el poeta vivo más importante de México y uno de los más notables de la lengua española", una voz imprescindible en las letras hispanas.



También reconoció la participación de la universidad, pues "el espacio universitario ha sido piedra fundacional de la cultura de México. La alianza con la UNAM, para dar vida a este premio, muestra la voluntad de nuestras instituciones por enriquecer el patrimonio de los mexicanos".



El rector de la UNAM mencionó que a Fuentes le debemos los "puentes" con la literatura hispanoamericana, "con la que compartimos historia, cultura, costumbres, aspiraciones e imaginario popular".



"Eduardo Lizalde es, en palabras del propio Octavio Paz, un hombre que ha cambiado el paisaje poético actual", refirió Graue Wiechers.



El premio "Carlos Fuentes" ha sido entregado en dos ocasiones previas. La primera vez lo recibió el peruano Mario Vargas Llosa y después el nicaragüense Sergio Ramírez Mercado.