Perspectiva

En el Ayuntamiento tenemos distinguidos empresarios, hombres con muchos años de experiencia. Entonces, ¿por qué permiten que los escasos recursos del municipio vayan a dar a concesionarios, todo por la aparente flojera de administrar? Veamos:



Antes, los ayuntamientos tenían tareas sencillas: cuidaban los policías a los ciudadanos, recogían la basura, limpiaban las calles y cambiaban los focos del alumbrado cuando se fundían. También construían obras.



Al tiempo se les ocurrió la idea de dar concesiones. A los barrenderos, los concesionaron con todo y escoba. La basura se la encargaron a una empresa que cobra el doble, y ahora le darán el cambio de focos a otra empresa.



El resultado parece un increíble cuento de corrupción, gasto inútil y negocios en lo oscurito. En la pasada administración se volaron la barda cuando, a partir de la basura, intentaron ponernos un grillete con un contrato a 20 años, pagadero en dólares. Además, si no cumplíamos, nos podían demandar por 2 mil millones de pesos, unos nueve años de facturación. Un asalto en despoblado patrocinado por la alcaldesa.



Por fortuna, Héctor López Santillana logra que se revise el proceso de licitación para romper el maleficio. La solución más sencilla sería declarar nula la licitación y que sea el mismo municipio quien recoja la basura. Resulta complicado hacer muchos números en una columna de opinión, pero es indispensable hacerlo.



Son 77 camiones de las empresas concesionarias los que hacen la tarea. Una empresa favorecida recoge cada tercer día (Red Recolector), la otra, a diario. Puedo decir que hice algunas cuentas de gasto diario por unidad, calculando el consumo de diésel, la operación del chofer y ayudantes, llantas, aceite, mantenimiento y servicios, depreciación de la unidad, vida útil y valor de rescate.



No lo enredé tanto. Pregunté a un experto flotillero cuánto costaría con todo y una utilidad del 20%. “Imposible que pase de 130 mil pesos mensuales”, dijo. Bueno, supongamos que nos volamos la barda y decimos 140 mil pesos. El total de operación de los 77 camiones llega a 130 millones al año, aproximadamente. La diferencia que pagaríamos este año puede llegar a 100 millones de pesos más. Una transa a la vista de todos.



Nuestros sesudos síndicos y regidores pueden sacar el lápiz en éste y muchos otros temas, como el del alumbrado público.



La liebre brincó cuando uno de los proveedores más importantes de lámparas LED (Diodos Emisores de Luz) vino a quejarse. Las bases del concurso están amañadas, aseguró. “Se sacan de la manga una regulación obsoleta para adquirir lámparas obsoletas que saldrán más caras en su adquisición y en su operación”. En los municipios de todo Guanajuato se va a invertir una fortuna en el cambio de luces de vapor de sodio por los LED, que ahorran del 75% al 80% del alumbrado público.



Si se viera a la comuna como la empresa de todos, pensaríamos 100 veces en dar más concesiones. Por más rimbombante que parezca el proyecto de nuevo alumbrado, se resume en cambiar focos y postes. Algo que puede hacer el municipio con su gente a un precio mucho menor. Incluso si no tiene al personal suficiente, puede contratar trabajadores temporales, igualito que haría cualquier empresa que se “gane” la licitación. O lo más interesante: constituir una empresa propia del municipio, como SAPAL.

(Continuará)