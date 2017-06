‘Complica concubinato apoyo a policías’

El que algunos policías que fueron asesinados permanecían en concubinato, el apoyo a sus familiares se complicó.





Esto, debido a que veces carecen de documentos que comprueben parentesco directo o de familiares a quienes sean aplicables, explicó la oficial Mayor Wendy Muñiz.





En lo que va del año, un total de seis policías han sido abatidos en Celaya.





“Guanajuato nos tiene que designar los beneficiarios, pero hasta el momento estamos muy al día con estos pagos”, manifestó la funcionaria.





“Hasta que no tengamos el documento legal, no se puede proceder, en este caso se entrega una prima de 200 mil pesos, y se hace un trámite para la segunda prima. A veces no depende tanto de nosotros los procedimientos, y con la familia, hay algunos familiares que van y reclaman, pero no se tiene el parentesco necesario”, explicó.





Dijo que las situaciones por concubinato han sido comunes en esta administración.





Aseguró que el Municipio toma dos meses de tiempo para otorgar el apoyo a los familiares de los oficiales caídos.





“Cuando desafortunadamente hay algún fallecimiento, de inmediato es cont-actar a los familiares para la parte de gastos funerarios, que se tiene un apoyo de 200 veces el salario mínimo”, comentó.





“Para tramitar los seguros de vida, son 400 mil pesos lo que ellos tienen, y también como el finiquito. Aquí el acercamiento con la familia siempre es de inmediato”.