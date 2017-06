Pide opinión sobre aumento a pasaje

En la cuenta oficial del regidor priísta Jorge Montes preguntó la opinión de la gente con respecto al aumento del transporte público para hacer llegar sus respuestas al Consejo de Movilidad.



Se buscó al regidor para saber qué hará al respecto y las alternativas propone.





“Están muy enojados y con toda la razón, el incremento de la tarifa no corresponde a una mejora en la calidad del servicio, en ese sentido como miembro de la movilidad llevaré toda esta información, porque parece que no quieren escuchar a la gente, y ya está cansada que les prometan con el incremento un mejor servicio, lo cual no se está dando.





“Creo que por eso la inconformidad es latente, hoy en la mañana publiqué y ha tenido una buena respuesta y la mayoría (tal vez el 100%) está molesta, y tienen toda la razón, como regidores representamos la voz de los inconformes, debemos llevar la voz y por eso decidí votar en contra, no me parece adecuado, ni correcto, ni justo el aumento”, señaló.





Más allá de las actualizaciones que pretenden realizar, el regidor señaló que un sistema de evaluación completamente ajeno al Consejo de Movilidad para la evaluación del servicio sería una buena idea.





“Voté a favor de la capacitación, vigilar los cursos de las mejoras del transporte, una buena opción sería un sistema de evaluación, no por parte de movilidad, sino de los ciudadanos, al igual que en los hoteles o restaurantes te dan una tarjeta para poner tus quejas o comentarios, algo creado por un ente ciudadano, ya que la mayoría de los integrantes del consejo no toma el transporte público, no ven lo que tienen enfrente, no ven lo que no les conviene y no tienen conciencia de las necesidades”, finalizó.





El mensaje original de Facebook reza lo siguiente:



“Como miembro de la Comisión de Movilidad en el Ayuntamiento me gustaría que me apoyaran con sus opiniones sobre el servicio del transporte público en nuestro municipio. #BuenDia #BuenInicioDeSemana”.





Las respuestas de algunas personas fueron las siguientes (se tomaron de Facebook de manera integra y sin modificación).





“Para subir el pasaje, primero que den un buen servicio, las unidades sucias los choferes fumando, hablando por telefono, y su higiene ni que decir, a todos los que aprovaron el aumento, los invitamos aque un día, a cualquier hora se suban a una pesera para que vean todo esto”.





“Además del mal servicio, que es bien conocido por todos, creo que sería importante que checaran a cuántas de las unidades que se les instalaron las cámaras de videovigilancia siguen funcionando o en algunos casos fueron desprendidas o probablemente nunca se les colocó este servicio que tanto presumen.”.





“Mal trato a los pasajeros, sucios los camiones y los choferes siguen hablando por celular, no hacen las paradas obligadas, déjan a la gente con la mano estirada y por supuesto llegan tarde a sus trabajos... Ponen música alta, unidades rotas, roban con las tarjetas de Sibe y aun así aprobaron su incremento!!!!”.





“El perfil de los choferes es muy bajo, creo debería existir una certificación personal y exigente. Saludos cordiales líder.”