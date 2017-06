‘El Grupo AtracoMucho y AMLO’

El tuit de Alfredo del Mazo, candidato a gobernar el EdoMex incitaba a la risa: “¡Qué se oiga fuerte, nadie mejor que nosotros para encabezar el cambio en el EdoMex!”…



S- Mi Rufo: El pendejo de Alfredo Del Mazo anuncia el cambio cuando sólo su partido, el PRI, ha gobernado el EdoMex; exhibiendo al tío Montiel, al primo EPN y al chapitas (Brozo -dixit-) Eruviel; así están de locos y tarugos, o de ese tamaño es el desprecio a la inteligencia del pueblo de México por parte del grupo AtracoMucho ¡Por eso!: No+PRI.



R- Guau, te percibo encabritado mi Santias.



S- No es para menos, mi Rufo; a la tradicional corrupción priísta, exhibida en el culto a los tlatoanis en la boda de la hija de Robero DesChamps, a donde asistieron, además de gente muy “decente” y de “familias bien”; ratas, ratones, cucarachas, tepocatas y víboras prietas y tricolores dando al evento el colorido nacional de una corrupción que nos describe y exhibe; tenemos que añadir el cinismo rampante que caracteriza al gobierno de EPN, al que parece que “todo chile le embona” y no dejan ni una para comadre, estos integrantes del nuevoPRI, con las mañas del viejoPRI, salieron refinados, de uña larga y traidores al interés nacional; traición exhibida en mi opinión, en la Reforma Energética, ante el silencio cómplice y la mirada complaciente de un ejército que juró defender la soberanía nacional, pero que dedicado fuera del marco jurídico al lucrativo negocio de perseguir narcos y delincuentes, perdió el rumbo y el compromiso y ojo, no me refiero a los soldados que son pueblo, me refiero a los muy altos mandos que cual marranos en engorda se han cebado con las migajas que les llegan de la corrupción política y económica del poder civil, salvo honrosas excepciones.



R- Auuu, mejor para tu carrito o me vas a echar a perder el día, mi Santias, ya estoy haciendo mi entripado nada más de pensar en esos carachos priístas jijos de la buena vida,… salvo honrosas excepciones.



S- Es de tal magnitud la corrupción y cinismo exhibido por quienes hoy, desde el Grupo AtracoMucho ostentan el poder, que aún sin ir a votar por AMLO, coincido con él en su defensa del sector energético, hoy criticada por Pablo Hiriart en El Financiero. Y es que a Pablo le pareció mal que El Peje y Lagarto, mandara al Presidente de EXXON, Rex W. Tillerson, hoy Secretario de Estado de USA, con Trump, una carta advirtiéndole que hacer negocio con estos pillos lo exponía a que México desconociera sus contratos, acuerdos y cochupos, al dar marcha atrás, en un futuro cercano, a las antipatrióticas y desventajosas modificaciones a la Constitución Mexicana que desprotegieron nuestros recursos energéticos en perjuicio del pueblo de México.



R- Guarraguauuu, ¿y crees que AMLO cumpla sus amenazas si llega al poder, mi Santias?



S- Para nada, mi Rufo, por eso en el 2018 no voy a votar ni por Morena, ni por el PRI. Y en un descuido, si el PAN postula a Moreno Valle, a Josefina de nuevo o a Ricardo Anaya, doy mi voto a la postulada por el EZLN, a la indígena “Marychuy” Patricio Martínez (Nahua de Jalisco); la última vez que nos gobernó un indígena, con Benito Juárez, nos fue requetebién… Así de sencillo.



Un saludo, una reflexión.