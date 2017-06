Salud en el deporte

La Secretaría de Educación y Salud pusieron en marcha un programa en las escuelas primarias, en la búsqueda de la prevención de la obesidad, las adicciones, algunas enfermedades, etc.



¿Qué es lo que se busca?, acciones de desarrollo de estilos de vida saludables, nutrición, alimentación y de esa manera un ahorro en el gasto en la salud. Se dice que es lo que se tiene que mejorar, que se tiene que cambiar antes de que el programa tome una escala nacional. Dicen que esto y otras cosas forman parte de la reforma educativa y del nuevo modelo educativo.



Me pregunto ¿Cómo se puede alcanzar? ¿Qué tipo de conocimiento se necesitara para prevenirlo? Con sus activaciones físicas de cada semana, quincenales, o mensuales, con los consejos de los políticos obesos, con personas que dirigen el deporte y no saben del mismo y menos de la salud en cuestión de nutrición, con el ejercicio físico que se implementó en las escuelas primarias al darles una hora a la semana de clases de este tipo, el no enseñarles a los padres que deben comer sus hijos, el ponerles nutriólogos en cada escuela, en prohibir la comida chatarra que se vende fuera y dentro de las escuelas, el no tener personal capacitado para ese servicio, etc.



Las personas necesitan de una cultura tanto de conocimiento en salud, como intelectual. En cuestión de salud es para que la gente pueda accionar para quitarse esa quietud que carga y que le impide moverse y una forma de conocimiento que lo haga reaccionar y lo saque de ese estado cautivo de ignorancia. Que puede hacer la Secretaría de Salud para poder llevar a cabo ese cambio. Se debe enseñar a la gente a quitarse ese miedo que les impide moverse, al no querer quitarse ese peso.



El cuerpo se purifica con el ejercicio físico y con el ejercicio del saber, para esto es necesario de la enseñanza de una práctica tanto física como mental. La vida consiste en movimiento y en él tiene su esencia. En el interior de todo organismo reina un movimiento, tan complicado que debemos entender por medio de un conocimiento tan difícil que la mayoría de veces se desconoce.



Se necesita no solamente este tipo de conocimiento, es necesario saber cómo se impiden las lesiones, como se llega al límite, que tipo de utensilios son los más indicados para mis medidas, que tipo de estudios me debo hacer para conservarme en un estado perfecto, tipos de recuperaciones, formas de prevenciones.



Uno de los defectos que se tiene cuando se está sano es que no se observan conceptos y valores que se tienen, como ese creer que nunca se enfermaran, se debe entender y conocer que cuando más sano se está se debe cuidar ya que se empezará a ignorar lo que se ha ganado, desapropiando al cuerpo de varios saberes e ignorando al cerebro para que deje de pensar y se ponga a creer. La salud y el conocimiento van de la mano.