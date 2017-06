Ariana Grande cantará junto a Cyrus y Coldplay

Coldplay y Miley Cyrus participarán en el concierto de Ariana Grande, el próximo domingo en Manchester.



El portal "TMZ" informó que también Pharrell Williams y Take That se unirán al evento para recaudar fondos destinados a las familias de los afectados por el atentado del pasado 22 de mayo.



Según el mismo sitio, al menos diez números formarán parte del show que se realizará en el Old Trafford Cricket Ground.



Grande reveló la semana pasada que pensaba volver a Manchester para no permitir que el odio gane.



Al final de su show de hace una semana, un ataque con bombas dejó 22 muertos y 64 personas heridas.