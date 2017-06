Como una actividad irresponsable, calificó Yolanda Ruiz, activista irapuatense, la reproducción de animales para su venta, así como las malas condiciones en que mascotas se encuentran en los puntos irregulares de comercio.

Ruiz tiene 8 años involucrada en la defensa de los derechos de los animales, siendo voluntaria en la actualidad de la organización no gubernamental, , señalando que los Gobiernos quedan a deber mucho en materia legislativa para los derechos y defensa de los animales.

“Es producto de toda la irresponsabilidad humana por la que pasan los animales, son cosificados como un producto de venta, se les olvida que sienten, que pueden pensar, sentir amor, tristeza, al manejarlos como un producto es una venta indiscriminada como mercancía”, comentó.

Yolanda agregó que en el reglamento municipal está prohibida la venta de animales en la vía pública, pero la misma legislación no es coherente para su aplicación en la realidad.

“En varias ocasiones yo llamé a (dirección) Mercados, insistíamos y cuando llegaban les decían que se retiraran y nada más se colocaban a una cuadra, la venta de estos animales también es la razón por la que hay tantos animales en la calle”, opinó.

Además de ser una actividad ilegal, las condiciones de los animales son pésimas, generando enfermedades en las mascotas que los llevan a la muerte, pues muchos espacios donde se venden a estos animales no tienen los cuidados adecuados.

“Tú entras a lugares donde los venden y huelen mal, muchos no están vacunados ni desparasitados, no estamos viendo cómo están los papás también, que seguro están en peores condiciones, los tienen en jaulas donde no pueden moverse, eso les hace daño también”, comentó.

La activista señaló que hay países donde la venta de animales está bien vigilada, pues sólo se permite a criaderos especiales la reproducción de ciertas especies.