Causa gran movilización reporte de un robo

Gran movilización de elementos de la Policía Preventiva generó el reporte de un robo en proceso al interior de una vivienda de la colonia Jardines de Irapuato, lugar hasta donde se trasladaron al menos 13 patrullas, 7 motocicletas y alrededor de 40 elementos de la corporación se Seguridad Pública para atender un reporte donde no hubo detenidos.



Alrededor de las 12:15 del día, a cabina de emergencia del 911, llegó una llamada donde el denunciante manifestaba que unas personas intentaban meterse a su domicilio, por lo que solicitó ayuda.



Enseguida, varias unidades del Norte de la ciudad acudieron al llamado, no sin antes enviar a los policías auxiliares de la zona a investigar, llegaron después la decena de preventivos, y agentes de las Fuerzas del Estado.



Fue así que las primeras unidades arribaron a la calle Pino y de manera inmediata subieron a las bardas, para tener mayor vista de la vivienda, la cual tenía la puerta principal abierta, buscaron, pero no había nadie.



Cuando se logró abrir la puerta de acceso, la cual aparentemente se encontraba forzada, los uniformados ingresaron. Fue de esta manera que una persona en la planta alta los alertó, sin embargo se identificó como el dueño de la vivienda, el mismo que dijo estar con su novia, cuando sucedieron los hechos.



El joven relató que al menos 5 jóvenes intentaron meterse a la casa, pero el dueño se percató del hecho y fue cuando dieron aviso a las autoridades; casi al mismo tiempo que estas personas huían del lugar. En la parte alta de la fachada, se localizó una playera de color negra, al parecer de uno de los jóvenes que huyeron.



Uno de los veladores de la zona, señaló que el vio que tres personas estaban fuera de esa vivienda, sin embargo no se veían sospechosos y que al parecer todo fue un mal entendido.