Forcejea en asalto y le disparan

Un hombre que recién había llegado a una tienda ubicada sobre el bulevar Mariano J. García, casi esquina con Mariano Abasolo, fue lesionado de dos disparos de arma de fuego, cuando fue víctima de dos asaltantes, que al no conseguir su objetivo, lo lesionaron en la pierna y huyeron del lugar a bordo de un automóvil gris.



Los hechos ocurrieron la tarde del martes al rededor de las 4 de la tarde. La llamada de auxilio, llegó a la cabina de emergencia del 911, donde solicitaban una ambulancia para una persona que se había resistido a un asalto.



En lo que la ambulancia llegaba, la dueña de la tienda y ex esposa de Guillermo Eugenio Aguilar Rivas de 60 años de edad, quien resultó lesionado en el asalto, señaló que recién había arribado su ex pareja a recoger unas cosas y ver a su hija que se encontraba en el lugar, cuando llegaron caminando dos jóvenes de alrededor de 25 años, bien vestidos, pidiéndole una botella de agua.



La dueña de la tienda, comentó que al atender a los jóvenes, se dio la vuelta con rumbo al refrigerador, cuando se percató que los dos jóvenes jaloneaban a su ex esposo, pidiéndole bajo amenazas y con golpes de las “cachas” de dos pistolas en el cuerpo, las llaves del carro y el dinero en efectivo.



Sin embargo, estos jóvenes al percatarse que no conseguían su objetivo y ante la mirada de decenas de testigos, optaron por rendirse y dejarlo, para huir corriendo hacia la avenida Abasolo, cruzarla y subirse a un vehículo de color gris y placas del DF.



Guillermo, fue atendido en el lugar, por paramédicos de Bomberos, quienes lo trasladaron al Hospital privado.