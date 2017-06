Intentan robar en joyería

Al menos 4 personas robaron la joyería “Princesas” ubicada sobre la avenida Revolución del Centro Histórico, y aunque no pudieron consumar el robo debido a la presencia de elementos de Seguridad Pública, sí lograron llevarse al menos 3 cadenas de oro de 14 Kilates, con un valor comercial de 9 mil pesos, huyeron del lugar.



Lo anterior, lo dio a conocer el propio dueño de la joyería, el cual se llevó una sorpresa el lunes pasado, cuando llegó a abrir su negocio. Ahí se percató que en una de las paredes había al menos 4 orificios hechos por un taladro desde el local de junto. En una de las vitrinas de vidrio, se localizó un cepillo de dientes, el cual utilizaron los ladrones para sacar tres cadenas de oro.



También dijo que al interponer su denuncia ante el Agente del Ministerio Público, un elemento de Seguridad Pública, asignado a la vigilancia de la zona centro de la ciudad, le dijo que durante la madrugada del lunes, se percató que tres personas que venían del Oxxo de la calle Santos Degollado, ingresaban a un despacho de abogados a un costado de la joyería.



Al darles alcance y ser cuestionados por los uniformados, una cuarta persona quien dijo llamarse Moisés Josué Rodríguez de 18 años, les dijo a los uniformados que él era el velador del lugar y que se les permitia dormir ahí desde hace más de 4 años, por lo que los uniformados se retiraron.



Sin embargo, en ese intermedio, los jóvenes desde el local de junto, hacían los orificios a las paredes con un taladro, con la finalidad de llegar hasta las vitrinas del negocio y robar las piezas; sin embargo las distancias no les favorecieron para el robo, y únicamente alcanzaron a robar 3 cadenas de oro.



Tras los hechos, de acuerdo con las autoridades, uno de los jóvenes, fue identificado por los uniformados como Alejandro Calderilla de la colonia barrio Nuevo, el velador joven no regresó.