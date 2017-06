Chivas y sus buenas decisiones

Chivas merecido campeón, con puros jugadores mexicanos y un excelente técnico como el señor Matías Almeyda, que supo manejarlos, haciéndoles ver que son buenos elementos y que no deben de perder piso.

Incluso el mismo dueño del equipo, el señor Jorge Vergara, dejó de meterse en cuestiones que no le correspondían, en alineaciones, y dejó que el técnico tuviera toda la libertad de hacer lo que el creyera convenientes.

Creo que se le puso mucha atención a las Fuerzas Básicas, a ir formando a esos chavos poco a poco. Me alegra este campeonato, y aunque como jugador siempre fui rival de las Chivas, reconozco que han hecho una extraordinaria labor. Campeones de Copa y Liga, bravo, bravo, bravo.

Me pareció estupendo el gesto de Almeyda, llamando a todos sus jugadores para que se reunieran en círculo y rezaran juntos, agradeciendo a Dios en cuanto terminó el partido.

En cuanto a Tigres, me da coraje que siendo el equipo que gasta más en contrataciones, salga a la cancha sólo a pasear. No es la primera vez que pierden una final e insisto ¿dónde está el caracter del “Tuca”?, me sorprende que como técnico que es, no ponga en su lugar a sus jugadores que salieron muy caros, ganan muy bien, y dejaron mucho qué desear.

Amigos y enemigos, ¿qué les pareció el arbitraje del señor Luis Enrique Santander? Recuerdo que el señor López Herranz, técnico que tuve en León, nos decía que para ser campeón hay que ganarle al rival, al público, a los traidores del equipo y también al árbitro.

En lo personal, Chivas no es un equipo con el que me identifique, pero luego de lo que hicieron en la final, deseo que vuelvan a ser las Chivas del “Tubo” Gómez, de Sepúlveda, las Chivas de Chava Reyes, etc.

Y siguiendo con el futbol, pero ahora enfocándonos en el Tri, en dos minutos, dos goles le anotó Croacia a la Selección que creía que ganaría con sólo su nombre.

Fue hasta que ingresó Javier Hernández cuando las cosas cambiaron, pues México se dedicó a mandar pelotazos al centro. De qué carajo sirve entonces la experiencia de los mexicanos que juegan en Europa.

El “Chícharo” anotó gol antes de que finalizara el partido y se convirtió en el jugador con más goles en la historia de la Selección, pero la derrota fue amarga para el combinado tricolor que perdió ante quienes mucho dijeron que Croacia era un “flan” pues no jugó con los titulares.

